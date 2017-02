Yeni Yılı Ölüdeniz Semalarında Kutladılar

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fethiye, yılbaşı tatiline çıkan Çinlilerin akınına uğradı. Babadağ'dan paraşütle atlayan Çinliler, Ölüdeniz'e hayran kaldı.



Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yer alan ve yılda yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Babadağ, kış aylarında Çinli turistlerin akınına uğruyor. Çin'deki yılbaşı tatili nedeniyle tatillerini Fethiye'de geçirmek için gelen Çinli turistler, yamaç paraşütüyle ünlü Babadağ'dan uçarak gökyüzünü şenlendiriyor. Şubat ayında güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkaran turistler, sosyal medyadan da fotoğraf paylaşarak Ölüdeniz'in tanıtımına katkı sağlıyor.



"GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR"



Çin'den ve diğer ülkelerden çok sayıda turistin Türkiye'ye gelmek istediğini ancak güvenlik nedeniyle rezervasyonlarda iptallerin yaşandığına dikkat çeken yamaç paraşütü pilotu Naci Paksoy, "Yamaç paraşütü sayesinde umarım turizm canlanacak. Ülkemizde bir şeyler yolunda gitse ve Ankara gölge etmese biz üzerimize düşeni yapacağız. Yapıyoruz da ama ne yazık ki güvenlik sebebiyle düşme oldu, bu sene geçen seneye göre biraz daha iyi umarım ülkemizde her şey stabil gider ve insanlar gelmeye hazırlar. Uzakdoğu özellikle Çin'de ciddi bir popülaritesi var insanlar şu an gelmek istiyor ama güvenlik endişesiyle ne yazık ki ertelediler, iptaller oldu. Geçen sene bunu çok yaşadık grupların gelişi bile yasaklandı. Bu sene umarım öle bir şey yaşamayız. Şu anda herhangi bir yasaklanma yok gruplara geliyorlar" dedi.



ÇİNLİLERİN GELİŞİNDE VİZE POLİTİKASI ETKİLİ OLDU



Çinlilerin tatil için Fethiye Ölüdeniz'i seçmelerinin nedenini Türkiye'nin uyguladığı vize politikasına bağlayan Paksoy, "Türkiye'nin vize politikasının değişmesi. Yani e-vize uygulamasına geçerek vize olayını kolaylaştırması. Bir diğer nedeni de Çinliler şu anda seyahat olayını yeni öğrendiler gelişen bir ülke bizim gibi, o nedenle ciddi bir artış var. Bir buçuk milyarlık bir ülke ve hala yüzde beşi seyahat ediyor yüzde on beşe çıktığı zaman bütün dünyaya yetecek kadar yaklaşık 225 milyon insanın seyahat ettiğini düşündüğümüzde bütün Avrupa demek. Bize yüzde 1'i geldiği zaman mutlu oluruz. Türkiye'ye en fazla Çinli gelişi 300 bin oldu. Onda bile biz her yeri Çinliler bastı sandık" diye konuştu.



Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yoğunluğu hava şartlarının iyi olmasına bağlayan Fethiye Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız ise şöyle konuştu:



"Her yer kar altında ama Ölüdeniz'de, Fethiye'de günlük güneşlik bir hava var. İnsanlar plajlarda, uçuşa geliyorlar çok güzel bir havamız var burada. Buna istinaden şuanda bütün turistler buraya akın ediyor."



Çinlilerin yeni yılı kutladıklarını ve bu sebeple tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirten Yıldız, "Çin'in yeni yılı Dünya yeni yılından farklı. Şu anda Çin'de yeni yıl tatili var 15 gündür tatildeler. Ülkemize binlerce Çinli turist akın etti. Bunların çok büyük kısmı Fethiye Ölüdeniz'e geldi. Yapmak istedikleri tek şey burada yamaç paraşütü. İnşallah böle havalar devam ettikçe daha çok gelecekler" şeklinde konuştu.



Babadağ'dan 8 yaşındaki kızı Dede Peng'in uçuşunu izleyen ve kendisinin de uçtuğunu belirten Xing Peng, "Çin'den Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmak için geldik. Uçuşlarımızı daha önce planlayıp internet üzerinden rezervasyon yaptık. Bugün hava yaklaşık 18 derece uçuş içinde mükemmel bir hava. Ülkemizde düşünenleri de Ölüdeniz Babadağ'a bekliyoruz sanırım 2 hafta boyunca da hava böyle olacak" dedi.



"HER ŞEY MÜKEMMELDİ"



Ölüdeniz'e ilk defa geldiğini ve ilk defa yamaç paraşütü yaptığını ifade eden Bonnie Guo ise şunları söyledi:



"Çok güzel bir atlayış gerçekleştirdik. Manzara, hava her şey mükemmeldi. Tekrar uçmak için Babadağ'ına geleceğim. Türkiye'yi Türk insanını çok seviyorum" dedi.



Yamaç paraşütü yapmak için herkesi Fethiye Ölüdeniz'e çağıran yamaç paraşütü pilotu Törehan Şimşek, "Herkesi uçmak için bekliyoruz. bin 200 pistimiz açık. Çinlilerin yeni yılı olmasa nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz. Bugün 8 yaşındaki bir kız çocuğu da uçtu. Burada her yaştan insanlar uçabiliyor" ifadelerini kullandı.



