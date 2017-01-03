Yeni yılda turizm bereketi

Çin Ulusal Turizm İdaresi'nden verilen bilgilere göre, tatilin uzun olması ve otobanlarda ücret muafiyeti nedeniyle, yeni yıl tatilinde ziyaretçiler esas olarak kısa ve orta mesafeli programları tercih etti.

Kısa mesafeli programlara katılanların sayısı 112 milyonu aştı. Orta ve uzun mesafeli programları 70 milyon kişi tercih etti.

Tatilciler en çok köy gezileri, büyük şehirlerin banliyöleri ve çeşitli eğlence gezilerini tercih etti.

Çin'de 2016-2020 yıllarını kapsayan ekonomik dönüşüm sürecinde, turizmin başlıca unsurlardan biri haline getirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılında 7 trilyon yuanlık turizm geliri hedefleniyor.