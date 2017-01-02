Yeni Yılda Şirket Kurma İşlemleri Kolaylaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, verilen yetkiyle şirket açılışlarının artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabildiğini bildirdi.



Burkay, yazılı açıklamasında, şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacağını belirtti. BTSO'nun 37 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası konumunda bulunduğunu vurgulayan Burkay, söz konusu harçları, yeni yılla birlikte tahsil etmeye başladıklarını ifade etti.



Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'nın şirket açılış ve kapanış rakamlarında da dinamik bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Kentte, BTSO üzerinden ayda ortalama 300 firma açılıyor. Odalarımıza verilen yetkiyle şirket açılışları artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Aynı şekilde üyelerimizin şirket bilgilerinde yaşanan değişikliklerde de ticaret ve sanayi odalarımız yetkili oldu. Bürokrasinin azaltılması noktasında sunduğumuz taleplerin karşılık bulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki vergi yüklerinin aşağı çekilmesi, damga vergisi ve harçlarla ilgili vergi istisnaları ile birlikte bu uygulama da Türkiye'mizi rekabette üst sıralara taşıyacaktır. Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ve ekonomi yönetimine iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum."