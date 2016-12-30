Yeni Yılda Hükümetten 7 Büyük Destek! İşsiz Anneye ve Evleneceklere Maddi Yardım Yapılacak!

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama bu yıl hayata geçti, hesaplar açılmaya başladı.

Devlet katkısı üst sınırı, 5 yıllık birikimde çeyiz hesabı için 5 bin 481, konut hesabı için 15 bin 575 liraya çıkacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek. Çeyiz hesabı katkısı ve konut hesabı katkısı ile çiftler böylece 42 bin 112 lira destek alabilecek

EVDE HASTA BAKANA 933 LİRA

2016 yılı için bir yakınına bakana 932.59 lira maaş veriliyor. Bu maaştan yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alınması gerekiyor. Parayı alabilmek için eve giren gelir yaşayanların sayısına bölünüyor ve bunun 784.97 liradan az olması gerekiyor.

İŞSİZ ANNEYE 722 LİRA

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifte ödeme alıyor. Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken; süt parası olarak da 122 lira ödeniyor. Doğum yapan her kadına sigortalı olsun olmasın ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira veriliyor. Buna ek olarak 122 lira da süt parası veriliyor. Toplamda 722 lira ödeme yapılıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE 4 BİN 821 LİRA

Anne olan kadın çalışıyorsa süt parası ve doğum yardımının yanında bir üçüncü destek daha devreye giriyor. Çalışırken anne olanlar geçici iş göremezlik ödeneği de alıyor. Doğum öncesi 8 ve sonrasında 8 olmak üzere toplamda 16 hafta izin kullanan anneler 4 bin 99 lira geçici iş görmezlik ödeneği alıyor. İlk çocuğu için anne 4 bin 521 lira alırken üçüncü çocuğu olmuşsa eline geçecek para 4 bin 821 liraya çıkıyor.

YETİME ÇEYİZ PARASI

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parası' denilen ödeme yapılıyor. Bu ödenek SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Bu kesilen maaşın 2 yıllık tutarı yani 24 maaş, kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Para sadece bir kez veriliyor.

EMEKLİLİK DESTEĞİ

1 Ocak itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 45 yaş altı çalışanlara zorunlu olacak. Sisteme girmek zorunlu ancak 2 ay içinde çıkma hakkı olacak. Sistemde kalan devlet her ay yatırılan prime ek yüzde 25 katkı yapacak. Buna ek olarak bir seferlik 1000 lira emeklilik desteği sağlanacak.

HER YAŞLIYA MAAŞ VAR

Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara devlet tarafından 65 yaş aylığı veriliyor. Aylık geliri 392 TL'nin altında kalan, eşinden ve başka bir yerden geliri olmayanlar bu maaşı alabiliyor. 65 yaş aylığı 3 ayda bir 652.44 TL olarak ödeniyor. 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilir.