Yeni Yılda Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile sabaha karşı kentin giriş ve çıkışlarında nöbet tutan asker ve polise moral ziyaretinde bulundu.İlk ziyaret Zübeyde Hanım Bulvarındaki polis merkezine yapıldı. Polisle tokalaşarak yeni yılını kutlayan Vali Alpman ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine geçerek alınan güvenlik önlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.Vali Alpman daha sonra kentin giriş, çıkışlarında ve üst bölgesini ziyaret ederek, elleri tetikte mevzide nöbet tutan asker ve özel harekat polisinin yeni yılını kutladı.Görevlerinin başında nöbet tutan güvenlik güçleri Vali Alpman ve beraberindeki misafirlerine çorba ve çay ikram etti.Daha Sonra Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisi ziyaret eden Alpman, buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, personelin yeni yılını kutladı.