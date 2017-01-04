Yeni Yılda Daha Güçlü Wifi

Yeni yıla herkes farklı beklenti ve ümitlerle girdi. İstekler, beklentiler kişiden kişiye değişse de günümüz insanının en önemli ortak teknolojik sorunlarından biri, evde ve ofiste her yerde güçlü internet bağlantısı, kesintisiz WiFi sinyali. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, bu konuda tüketicilere önerilerde bulunuyor. Yeni yılda evin her yerinde kesintisiz internet bağlantısı ve sorunsuz WiFi için önerilen çözümler şunlar:









Güçlü bir modem: Günümüzde evlerde tek bir odada internet bağlantısı yeterli olmuyor. Evin hemen hemen her yerinde kablosuz olarak ağa bağlanmak isteniyor. Bunun için yeni teknolojilere sahip, çift kanal desteği olan bir modem şart. Bundan bir-iki yıl önce kablosuz ağ bağlantı hızları için 300Mbps çok yüksek bir hız iken artık hem internete bağlanan cihaz sayısının artması hem de kullandığımız uygulamalar nedeniyle daha yüksek hız ve kesintisiz WiFi bağlantısı isteniyor. TP-Link'in yüksek bağlantı hızına sahip, en son teknolojileri ve standartları destekleyen Archer serisi modemler ile hem WiFi sinyalleri daha geniş bir alana iletilebiliyor, hem de kesintisiz bağlantı sağlanıyor. Hem VDSL hem ADSL desteği sunan Archer VR2600, VR900, VR600, VR400, VR200 model modemler yeni yılda pek çok kullanıcının WiFi sorununu çözebilecek ürünler.







WiFi Sinyal Tekrarlayıcı: Eğer evlerin yapısı nedeniyle WiFi sinyalleri her noktaya erişemiyorsa, kullanılacak çözümlerden biri WiFi menzil genişletici (range extender) çözümleri. Bazı evlerde kalın duvarlar ya da ahşap kaplamalar WiFi sinyallerinin iletilmesinde ciddi engel oluştururlar. Ne kadar güçlü modem kullanılsa da bu sorun aşılamaz. Bu gibi durumlarda yapılabileceklerin başında bir menzil genişletici alıp, modemden gelen sinyali evin belli bir bölümünde tekrarlatarak diğer tarafa aktarmak yer alıyor. Son derece basit kuruluma sahip olan TP-Link menzil genişleticiler, prize takılarak kullanılıyor. Tek bir tuşa basarak modemle eşleşebilen bu cihazlar, modemden gelen WiFi sinyalini klonlayarak evin diğer bölgelerine aktarıyor. En yeni WiFi standardı olan 802.11ac destekli, yüksek hızlı ve verimli TP-Link RE450, RE355, RE350, RE200 ve diğer model menzil genişleticiler ile evin her yerinde güçlü WiFi bağlantısı elde etmek mümkün oluyor.







Powerline Adaptörler: Sinyal iletme sorunu için menzil genişleticiler her yerde çözüm olamayabiliyor. Örneğin katlı evlerde, bahçe, teras gibi geniş bir alana sahip yerleşimlerde ya da evin tümü ya da belli bir bölümünde kablo ile bağlantı yapmak isteyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. Kablo çekmeden ister kablolu ister kablosuz olarak interneti evin her yerine taşımayı sağlayan bu ürünler Avrupa'da en çok kullanılan çözümler arasında. Evlerdeki mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet taşıyıcı haline getiren bu ürünler, özellikle kiracılar, sık ofis/ev değiştirenler, çocuklu aileler ve katlı evler için ideal çözüm oluşturuyor. Bir çocuğun dahi rahatlıkla kurabileceği basitlikteki TP-Link'in güçlü powerline adaptör ailesi, ev ya da ofis değiştirildiğinde rahatlıkla taşınıp yeni yerde kullanılabiliyor. Sadece kablo ile bağlantı yapılan TL-PA4016P, TL-PA8010, TL-PA8030, TL-PA9020 gibi modellerin yanı sıra hem kablolu hem kablosuz bağlantı sunan TL-WPA4220, TL-WPA4226, TL-WPA4530 modeller de bulunuyor.



Yeni yılda WiFi sorunu yaşamadan her yerden güçlü ve kesintisiz bir şekilde internete bağlanmak isteyenlerin bu çözümleri edinmelerini öneren TP-Link, aynı zamanda bu ürünlerin ev içinde doğru yere yerleştirilmesi konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Kaynak: Chip.com.tr