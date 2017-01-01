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Yeni Yılda Çocuklara Kitap Hediye Edildi

Yeni Yılda Çocuklara Kitap Hediye Edildi

Odunpazarı Belediyesi, çocuklara yeni yıl hediyesi olarak kitap dağıttı.

Yeni Yılda Çocuklara Kitap Hediye Edildi

Odunpazarı Belediyesi, çocuklara yeni yıl hediyesi olarak kitap dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde stant kuran belediye ekiplerinin, edebiyatın önemli isimlerinin kitaplarını çocuk ve yetişkinlere hediye ettiği bildirildi.

Dağıtılan kitapları alanlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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