Yeni Yıla Vatan İçin Elleri Tetikte Giriyorlar

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yıllarca teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyor.



Güvenlik korucuları, güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek, canları pahasına terör örgütüne yönelik amansız mücadelelerini sürdürüyor.





Kırsal alanlarda gece gündüz nöbet tutan, uygulama noktalarında Mehmetçik ile görev yapan korucular, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlı.



Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Mardin'de yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.





Kandemir, AA muhabirine, güvenlik korucularının kar-kış demeden her zaman ve her saatte olduğu gibi yeni yıla girerken de görevlerinin başında olduklarını söyledi.



Yeni yılın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kandemir, "2017 yılı, inşallah halkımıza, güvenlik güçlerimize hayırlar getirsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.



Korucular olarak terörle mücadelede 30 yılı geride bıraktıklarını, güvenlik sorunu bitinceye kadar mücadelelere devam edeceklerini vurgulayan Kandemir, şöyle dedi:



"Korucularımız, Mehmetçik'le yıllardır omuz omuza mücadele veriyor. 1986 yılından beri 2 bin 500'e yakın şehit verdik, bir o kadar da gazimiz var. Aynı mevzilerde kumanya paylaştık. Operasyona çıktık. Kanımızın son damlasına kadar devletimizin yanında olacağız. Bu mücadelemize devam edeceğiz."





Kandemir, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gösterilen birlik ve beraberliğin, milli iradenin gücünün kanıtı olduğunu vurguladı.





2016 yılında Çanakkale ruhunu bir kez daha milletçe yaşadıklarına dikkati çeken Kandemir, "Darbe girişimini alnımızın akıyla atlattık. İnşallah 2017 yılı milletimize refah getirecek. Birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak." ifadelerini kullandı.



"Asker ve polisimizle her zaman göreve hazırız"



Güvenlik korucusu Ziver Ökmen de 20 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, yeni yılın hayır ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini anlatan Ökmen, şöyle devam etti:



"Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Allah bizlere kötü gün göstermesin inşallah. Soğuk-kış demeden bütün görevlere katıldık, bundan sonra da katılmaya hazırız. Asker ve polisimizle her zaman göreve hazırız."



22 yıldır koruculuk yapan Hıdır Bulut da şimdiye kadar asker ve polisle omuz omuza çarpıştıklarını söyledi.





İyi, kötü ve zor günler geçirdiklerini, hepsini atlattıklarını belirten Bulut, "Mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıl devletimize, milletimize ve bütün güvenlik güçlerimize hayırlar getirsin. Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." değerlendirmesinde bulundu.



Korucu Veysi Demir de yeni yıla girerken sınır ötesinde El-Bab'ta görev yapan güvenlik güçlerine dua ettiklerini anlattı.



Darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini anımsatan Demir, şunları kaydetti:





"2016 yılında ülkemizin bölünemeyeceğini defalarca kanıtladık. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl bunu daha da güçlendireceğiz. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemez. Hiç kimse kardeşliğimizi bozamayacaktır. Kürt-Türk ayrımı gibi ırkçılık yapılmak istenmekte. Bu oyuna biz gelmiyoruz. Bu ülke, toprak ve bayrak bizimdir. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimiz devam edecektir."