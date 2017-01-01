Yeni Yıla Kızakla Kayarak Girdiler

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen kendilerini dışarı atan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kayarak yeni yıla girdiler.



Türkiye'nin birçok farklı bölgesi 2016 yılına değişik etkinliklerle veda ederken, Hakkari'deki bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte kızak kayarak yeni yıla 'merhaba' dediler. Gece geç saatlerde lapa lapa kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen kendilerini dışarı atan Dağgöl Mahallesi sakinleri, caddelerde kayarak eğlenen çocuklarını yalnız bırakmadılar.



Çocuklarının kızaklarını alan aileler, onlarla birlikte düşe kalka kaymanın mutluluğunu yaşadılar. Yaşları 13 ile 14 olan kızların ayakkabılarının altına taktığı kaygan cisimlerle rahat bir şekilde kayması ise dikkatlerden kaçmadı.



Hiçbir eğitim görmemelerine rağmen büyük bir ustalıkla yokuştan aşağı inen kız çocukların gösterisi adeta nefes kesti.



Çocukların ellerindeki kızakları alan bazı kadınlar ise, yokuş aşağı düşe kalka kaymanın mutluluğunu yaşadılar.



"Yeni yılınız kutlu olsun, mutlu yıllar Hakkari" diye bağıran çocuklar, 2017 yılının ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundular. - HAKKARİ