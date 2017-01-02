Yeni Yıla Hediyeyle Merhaba Dediler

Düzenlenen etkinlikle, yaşları 2 ila 10 arasında değişen Kiramettin mahallesi sakini çocuklara toplam 500 adet oyuncak hediye edildi.

Yılbaşı hediyelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklarımıza hediye ettiğimiz bu oyuncaklarla onlarda yeni yıla mutlu ve sevinçli başladılar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması, eğitimlerinin aksamaması ve sorumluluk sahibi birer birey olarak yetişmeleri için çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Ben Muhtarımız Hayrettin Akay'a ve MSKÜ Beşiktaş Taraftar Topluluğu Üyelerine bu konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı da teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.

