Yeni Yıla Doğru

Bartın Valisi Nusret Dirim, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Dirim, mesajında, 2017 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diledi.



2017 yılında kentin gelişmesi, kalkınması ve her alanda daha ileri seviyeye ulaşması yönünde daha gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Dirim, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milletimize, devletimize, geleceğimize ve kendimize olan güvenimiz, bütün zorlukları aşmamıza yetecektir. En büyük sermayemiz olan birlik ve beraberliğimizin 2017 yılında daha da güçlenerek devam etmesini, yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini, yeni umutlarla karşıladığımız 2017 yılının, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer Bartınlıların yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."