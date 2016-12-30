Yeni Yıla Doğru

Vali Yakup Canbolat, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Canbolat, mesajında, 2017'nin Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.



Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu aktaran Canbolat, savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulan, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye'ye diz çöktürülmek istendiğini belirtti.



Canbolat, devleti bölmek, parçalamak, güçsüz kılmak amacıyla ihanet şebekelerince 15 Temmuz kalkışmasının yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletin feraseti, cesareti ve kahramanlık destanıyla bu darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı.



Hainlere fırsat vermeyen milletin demokratik duruşunun, tarihte görülmemiş bir demokrasi zaferi olduğuna değinen Canbolat, şunları kaydetti:



"Selçuklu Devleti'nin payitahtı, huzur kenti Konya'mızın kalkınması, insanlarımızın daha iyi hayat şartlarına kavuşması için tüm kurum ve kuruluşlarımız el birliği, gönül birliği içinde çalışmaktadır. 2017 yılında da heyecanla ve kararlılıkla planladığımız yeni yatırım projeleri ile sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için azami gayret sarf edeceğiz. Konyalı hemşehrilerimin, mesai arkadaşlarımın, değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."