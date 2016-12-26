Yeni Yıl Panayırı

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26 Aralık 2016 Pazartesi 19:03
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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