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Yeni Yıl Panayırı

Yeni Yıl Panayırı

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Yeni Yıl Panayırı

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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