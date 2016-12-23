Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!
"Bu yılbaşında davetlilerinize çok özel lezzetler hazırlayıp, onları şaşırtmak istemez misiniz? Akdeniz salatasından acılı tosdasa; truflu bezelye çorbasından pancarlı risottaya farklı ve unutulmayacak lezzetleri hem hazırlamayı öğrenip, hem de bu özel lezzetlerin sırlarını keşfedeceksiniz."
Kurutulmuş Domatesli, Peynir ve Sebzelı Akdeniz Salatası
Köpüklü ve Truflu Bezelye Çorbası
Meksika Fasulyeli Acılı Tostadas
Kıtır Yufkalı Hindi Konfıt, Pancarlı Risotto
Aşk Meyveli ve İki Çikolatalı Pannacotta
Sucuk Izgara
Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.
Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.
Derslerin telafisi yapılmamaktadır.
Yeni Yıl Menüsü
Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!
Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!