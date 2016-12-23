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Yeni Yıl Menüsü

Yeni Yıl Menüsü

Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!

Yeni Yıl Menüsü

Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!

"Bu yılbaşında davetlilerinize çok özel lezzetler hazırlayıp, onları şaşırtmak istemez misiniz? Akdeniz salatasından acılı tosdasa; truflu bezelye çorbasından pancarlı risottaya farklı ve unutulmayacak lezzetleri hem hazırlamayı öğrenip, hem de bu özel lezzetlerin sırlarını keşfedeceksiniz."

Kurutulmuş Domatesli, Peynir ve Sebzelı  Akdeniz Salatası

Köpüklü ve Truflu Bezelye Çorbası

Meksika Fasulyeli Acılı Tostadas

Kıtır Yufkalı Hindi Konfıt, Pancarlı Risotto

Aşk Meyveli ve İki Çikolatalı Pannacotta

Sucuk Izgara

Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.

Derslerin telafisi yapılmamaktadır.

Kaynak: Etkinlik.io

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