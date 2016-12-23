Yeni Yıl Menüsü, 23 Aralık'ta Chef's Table Mutfak Akademisi'nde!



"Bu yılbaşında davetlilerinize çok özel lezzetler hazırlayıp, onları şaşırtmak istemez misiniz? Akdeniz salatasından acılı tosdasa; truflu bezelye çorbasından pancarlı risottaya farklı ve unutulmayacak lezzetleri hem hazırlamayı öğrenip, hem de bu özel lezzetlerin sırlarını keşfedeceksiniz."



Kurutulmuş Domatesli, Peynir ve Sebzelı Akdeniz Salatası



Köpüklü ve Truflu Bezelye Çorbası



Meksika Fasulyeli Acılı Tostadas



Kıtır Yufkalı Hindi Konfıt, Pancarlı Risotto



Aşk Meyveli ve İki Çikolatalı Pannacotta



Sucuk Izgara



Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.