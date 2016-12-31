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Yeni Yıl Kutlamaları - Sao

Yeni Yıl Kutlamaları - Sao

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Sao Paulo ticari şirketi çalışanları 1992 yılından beri gelenekselleşen yeni yıl kutlamaları kapsamında, Patio do Colegio da gökyüzüne binlerce balon bıraktı.

Yeni Yıl Kutlamaları - Sao

SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Sao Paulo ticari şirketi çalışanları 1992 yılından beri gelenekselleşen yeni yıl kutlamaları kapsamında, Patio do Colegio da gökyüzüne binlerce balon bıraktı.
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Sao Paulo, Brezilya, Yeni Yıl
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