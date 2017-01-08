Yeni Yıl Konseriyle, Yeni Umutlara

Klasik müzik konseri "Yeni Yıl'da 'Yeni Umutlar" Zorlu PSM'de!



Zorlu PSM, dünyanın farklı kıtalarından, farklı ülkelerinden gelen genç opera sanatçılarının üstün yeteneklerini göstererek ünlü operalardan aryalar söyleyecekleri, hep birlikte bu operaların çeşitli bölümlerini seslendirecekleri klasik müzik konseri 'Yeni Yıl Yeni Umutlar'la 2017'yi karşılıyor.



8 Ocak 2017'de Ana Tiyatro'da gerçekleşecek etkinlik, ülkemiz müzikseverleriyle ilk defa, bu denli genç olmalarına karşın, Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu, Dresden'de Semperoper ve benzeri çok önemli opera sahnelerinde sahneye çıkmakta olan sanatçıları buluşturacak.



Uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörlüğü ve Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanat yönetmenliği gibi görevleri üstlenen, yurt içinde ve yurt dışında sahnelediği operalarla ödüller kazanan Prof.Yekta Kara'nın sanat yönetmenliğini yaptığı konserde, 6 ülkeden gelen 7 solist ve onlara eşlik edecek olan Antonio Pirolli yönetimindeki 'Bosphorus Sinfonietta' orkestrası, yeni yılın ilk günlerinde sizlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



Ankara Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde genel müzik direktörlüğü yapmış bulunan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere ülkemizin seçkin orkestralarıyla farklı şehirlerde konserler vermiş olan Antonio Pirolli, yurt dışında da önemli opera kurumlarında, festivallerde sahne almış bir orkestra şefi. İtalyan asıllı şef, 'Yeni Yıl Yeni Umutlar'da da 'Bosphorus Sinfonietta' orkestrası ve dünyanın gerçekten dört bir yanından gelen, en büyük opera sahnelerinde sahneye çıkmakta olan bu çok genç ve başarılı solistlerin bulunduğu konserin şefliğini üstlenecek.



Mozart, Verdi, Wagner, Çaykovski gibi ünlü bestecilerin operalarından en güzel parçaların sunulacağı 'Yeni Yıl Yeni Umutlar' konserinde sahne alacak solistler:



Kanada'dan Emily Dorn (soprano), Litvanya'dan Maria Lobanova (soprano), Türkiye'den Burcu Hancı (soprano) ve Gürkan Gider (tenor), Hırvatistan'dan Jelena Kordic (mezzosoprano), Güney Afrika'dan Khanyiso Gwenxane (tenor) ve Yunanistan'dan Alexandros Stavrakakis (bas).



Zorlu PSM, ünlü operalardan aryaların dünyanın 6 farklı ülkesinden gelen 7 solist tarafından seslendirileceği 'Yeni Yıl Yeni Umutlar' konseriyle 2017'ye coşku ve umut içinde merhaba diyor.