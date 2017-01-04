Yeni Yıl Konseri: Viyana Gecesi - Johann Strauss Orkestrası

Johann Strauss Orkestrası



John Rigby: Şef



Corinne Cowling: Soprano



Nicky Spence: Tenor



Dans: Johann Strauss Dansçıları



Koreografi: Alexandra Worrall



Yarsa Uvertüründen Mavi Tuna'ya, Radetzky Marşından Tritsch-Tratsch Polka'ya Strauss ailesi ve çağdaşlarının en sevilen vals ve polkaları



İş Sanat'ın artık gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde, sahnede yine müzik, eğlence ve dans dolu şovlarıyla Johann Strauss Orkestrası var. Yıllardır, neşeli şovlarıyla İstanbullu müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Johann Strauss Orkestrası, 2017 için hazırladıkları özel gösterileriyle bir kez daha İş Sanat sahnesine çıkıyor. 40 yılı aşkın süredir, en sevilen şarkılar ve nefes kesici danslarla izleyicilerine coşku dolu anlar yaşatan topluluğun şefliğini John Rigby; geceye renk katacak dansların koreografisini ise Alexandra Worrall üstlenecek. Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence ise en sevilen romantik valsler ve neşeli polkalar eşliğinde gecenin konuklarını keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Görkemli dönem kostümleri giyen dansçılarla daha da renklenecek bu özel gösteriyi sakın kaçırmayın!