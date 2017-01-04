Johann Strauss Orkestrası
John Rigby: Şef
Corinne Cowling: Soprano
Nicky Spence: Tenor
Dans: Johann Strauss Dansçıları
Koreografi: Alexandra Worrall
Yarsa Uvertüründen Mavi Tuna'ya, Radetzky Marşından Tritsch-Tratsch Polka'ya Strauss ailesi ve çağdaşlarının en sevilen vals ve polkaları
İş Sanat'ın artık gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde, sahnede yine müzik, eğlence ve dans dolu şovlarıyla Johann Strauss Orkestrası var. Yıllardır, neşeli şovlarıyla İstanbullu müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Johann Strauss Orkestrası, 2017 için hazırladıkları özel gösterileriyle bir kez daha İş Sanat sahnesine çıkıyor. 40 yılı aşkın süredir, en sevilen şarkılar ve nefes kesici danslarla izleyicilerine coşku dolu anlar yaşatan topluluğun şefliğini John Rigby; geceye renk katacak dansların koreografisini ise Alexandra Worrall üstlenecek. Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence ise en sevilen romantik valsler ve neşeli polkalar eşliğinde gecenin konuklarını keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Görkemli dönem kostümleri giyen dansçılarla daha da renklenecek bu özel gösteriyi sakın kaçırmayın!
Yeni Yıl Konseri: Viyana Gecesi - Johann Strauss Orkestrası
Johann Strauss OrkestrasıJohn Rigby: ŞefCorinne Cowling: Soprano Nicky Spence: Tenor Dans: Johann Strauss Dansçıları Koreografi: Alexandra Worrall Yarsa Uvertüründen Mavi Tuna'ya, Radetzky Marşından Tritsch-Tratsch Polka'ya Strauss ailesi ve çağdaşlarının en sevilen vals ve polkalarıİş...
Johann Strauss Orkestrası