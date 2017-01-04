Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...



Şef: Sascha Goetzel Bariton: Thomas Hampson



Bas: Luca Pisaroni



Cimarosa, Mozart, Verdi, Rossini, Bizet, Strauss II, Bellini, Lehar, Stolz, Fall, Piazzolla, Kalman, Porter, Rodgers & Hammerstein, Wright & Forrest'ın yapıtlarından bir seçki.



BİFO'nun gelenekselleşen yeni yıl konseri bu sezon birbirinden ünlü iki solistle taçlanıyor. Opera sahnelerindeki üstün performansıyla, resital ve konserlerinde ise adeta bir masal anlatıcısı gibi samimi ve akıcı tarzıyla dinleyicilerini büyüleyen bariton Thomas Hampson, bir kez daha BİFO'nun konuğu olacak. Konserin diğer solisti ise, efsane orkestra şefi Nikolaus Harnoncourt yönetiminde Salzburg'da ilk konserini verdiğinden bu yana dikkatleri üzerine çeken bas Luca Pisaroni. Geçtiğimiz sezon Metropolitan, Berlin ve Viyana Devlet operalarında başrollerde yer alan Pisaroni, Hampson ile birlikte, BİFO'nun eşliğinde umut ve müzikle bir yeni yılı daha karşılarken bizlerle olacak.