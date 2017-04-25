Yeni Yerleşim Alanlarına Altyapı Bağlantısı

Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yetersiz geldiği noktaları tespit ederek hizmet atağını sürdüren Genel Müdürlük, yeni yapılan binaların altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve abone bağlantılarının yapılması amacıyla vatandaşlardan gelen talep üzerine çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

İskenderun ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 309/13 Sokak'ta bulunan yeni binaların kanalizasyon abone bağlantılarının yapılması için başlatılan çalışma kapsamında, 150'lik PVC borular ile 6 metre yeni hat döşendi ve arıza durumunda hızlı bir müdahale için parsel bacası yerleştirildi.

Çalışma sırasında içmesuyu sıkıntısı olduğu belirlenen bölgede de yenileme yapan İdare, içmesuyu bağlantılarının yeni borular ile yapıldığını ve sorun bulunan sorun bulunan bölgenin kesintisiz içmesuyuna kavuştuğunu aktardı.