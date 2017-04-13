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Yeni Yeka İçin Yarışma İlanına Çıkıldı
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Yeni Yeka İçin Yarışma İlanına Çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için yeni yarışma ilanına çıktı.

Yeni Yeka İçin Yarışma İlanına Çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için yeni yarışma ilanına çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji