Yeni Yeka İçin Yarışma İlanına Çıkıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için yeni yarışma ilanına çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için yeni yarışma ilanına çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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