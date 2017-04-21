Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yeni Yapılandırmanın Detayları
Ara
BİST 92.531 %0,53
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yeni Yapılandırmanın Detayları

EY Türkiye Vergi İhtilafları Bölümü Kıdemli Müdürü Av. Gökçe Sarısu Kanmaz, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına başvuramayanlara tanınan yeni imkanın detaylarını kaleme aldı.

Yeni Yapılandırmanın Detayları

EY Türkiye Vergi İhtilafları Bölümü Kıdemli Müdürü Av. Gökçe Sarısu Kanmaz, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına başvuramayanlara tanınan yeni imkanın detaylarını kaleme aldı...

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, İhtilaf, Türkiye, Gökçe