Yeni Yapılandırmanın Detayları
EY Türkiye Vergi İhtilafları Bölümü Kıdemli Müdürü Av. Gökçe Sarısu Kanmaz, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına başvuramayanlara tanınan yeni imkanın detaylarını kaleme aldı.
EY Türkiye Vergi İhtilafları Bölümü Kıdemli Müdürü Av. Gökçe Sarısu Kanmaz, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına başvuramayanlara tanınan yeni imkanın detaylarını kaleme aldı...
Kaynak: Dunya.com
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