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Yeni Yapılandırmada Başvuru Tarihi Belli Oldu
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Yeni Yapılandırmada Başvuru Tarihi Belli Oldu

Bakan Ağbal, yeni vergi yapılandırmasının bir önceki yapılandırmayla aynı olacağını belirterek, mayıs ayından itibaren başvuruların alınacağını açıkladı.

Yeni Yapılandırmada Başvuru Tarihi Belli Oldu

Bakan Ağbal, yeni vergi yapılandırmasının bir önceki yapılandırmayla aynı olacağını belirterek, mayıs ayından itibaren başvuruların alınacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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