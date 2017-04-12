Yeni Yapılandırmada Başvuru Tarihi Belli Oldu
Bakan Ağbal, yeni vergi yapılandırmasının bir önceki yapılandırmayla aynı olacağını belirterek, mayıs ayından itibaren başvuruların alınacağını açıkladı.
Bakan Ağbal, yeni vergi yapılandırmasının bir önceki yapılandırmayla aynı olacağını belirterek, mayıs ayından itibaren başvuruların alınacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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