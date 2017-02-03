Yeni Windows 10, Nasıl Görünecek?

Microsoft'un Windows 10'un tasarım dilini geliştirmeye yönelik çalışmalar içinde olduğunu Kasım'da duymuştuk. Bu sırada Aero Glass görünümünün hatta Zune'un geri dönme ihtimali belirmişti.



Konsept görüntülerinin internete sızmasının ardından Reddit ve diğer platformlardaki kullanıcılar, kendi Project Neon tasarımlarını geliştirmeye ve kendi fikirlerini paylaşmaya başladılar.



Windows'un 15019 numaralı Insider yapısı ise Project Neon API'larının bazılarına erişim sunmaya başladı. Bunu fırsat bilen bir geliştirici, API'lardan faydalanarak Project Neon ile neler yapılabileceğini şimdiden keşfetmeye koyuldu. Bunun için Interop Unlock Tools adlı bir uygulama geliştiren geliştirici, Project Neon'un yeteneklerini gözler önüne serdi.



Interop Unlock Tools'un nasıl çalıştığını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz. Aracı çok merak ediyorsanız, aracın önizleme sürümünü buradan indirebilirsiniz ancak 15019 yapı numarasına sahip Insider Preview'a sahip olmanız gerektiğini unutmayın.