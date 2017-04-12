Yeni Volvo Xc60'ın Fiyatı Belli Oldu
CARMEDYA.COM – Volvo XC60 geçtiğimiz günlerde tamamen yenilenmişti.
Kaynak: Carmedya.com
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