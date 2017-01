Yeni Ürünlere Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 62 yıldır tüketicilerin hayatına birçok yenilik kattıklarını ve onlara yepyeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak, yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.



Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.



Kurumsal çözümlerini bugünden itibaren, 29 Ocak'a kadar İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 21'incisi gerçekleşen EMITT Turizm Fuarında sergileyen şirket, fuar alanında yer alan standını, bir ziyaretçinin tıpkı bir turist gibi havaalanından başlayıp otel odasına yerleşinceye kadar olan süreci, deneyimlemesi üzerine tasarladı.



Kampanya, iletişim ve dokunmatik ekranları, videowall ve mirror ekranları gibi görüntüleme çözümleri, konaklama çözümleri, ödeme kaydedici cihazlar ve Telve Pro bu standda bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik AŞ'nin kurumsal çözümlerinin uzaktan ve yerinde yönetilebilen işletim sistemi, ürünleri ve satış sonrası hizmetleriyle farklılaştığını bildirdi.



62 yıldır tüketicilerin hayatına birçok yenilik kattıklarını ve onlara yepyeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak, yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Dinçer, sektöre ve işletmelere özel çözümler ürettiklerini dile getirdi.



Dinçer, kurumsal çözümler ile hizmet verdikleri alanlarda, değişen trendler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları takip edip bu çerçevede yatırımlar yaptıklarını ve bu alanda büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Uzun yıllara dayanan bireysel tüketici tecrübelerini kurumsal alana da taşıdıklarını vurgulayan Dinçer, "Bunun en güzel örneklerini, turizm sektörünün en önemli fuarlarından biri olan EMİTT Fuarı'nda sergiliyoruz ve bu sektöre yönelik akıllı teknolojilerimizi ve kurumsal çözümlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



Açıklamada Dinçer'in şu görüşlerine de yer verildi:



"Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinden aldığı güçle iş alanlarını her geçen gün geliştiren ve en yenilikçi, en teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan Arçelik AŞ, tasarım, uygulama, mühendislik, bakım ve işletme olmak üzere sektörlere yönelik tek bir çatı altından kurumsal çözümler sunuyor. Yaygın ve güvenilir hizmet ağımız ile tüketicilerimize destek sağlıyoruz. Kurumsal çözümler konusunda da Arçelik AŞ'yi sektörde farklılaştıran en önemli nokta yaygın bayi ve servis ağımız.



Dijitalleşmenin hayatın her alanına girmiş olduğu günümüzde satış, pazarlama ve iletişim kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğdu. Dünyada ve ülkemizde yeni gelişen hareketli ve interaktif ekran kullanımları ile ilgili şirketimiz yepyeni ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor ve farklı iş modelleri için farklı ürünler ve çözümler üretiyor. Bu ürünler sayesinde şirketler tüketicileriyle daha hızlı, etkin ve interaktif iletişim kurabiliyor. Standart tanıtım afişlerine göre çok daha fazla sayıda içerikle tüketicileri hem daha doğru ve detaylı bilgilendiriyor hem de satışlarını arttırma fırsatı buluyor. Tek bir içerik gösterilebilen posterlere göre çok daha canlı renkler ve daha net görüntülerin yer aldığı hareketli videoların kullanımıyla tüketicilerin ilgisini çekmek ve aradıkları bilgiye hızlıca ulaşan tüketicilerle duygusal bağ kurmak çok daha kolaylaşacak.



Arçelik AŞ'nin kurumsal dünyaya sunduğu ayrıcalıklı ürünler arasında bulunan ve büyük talep gören YazarkasaPos'un özel bir yeri var. YazarkasaPos ürünümüz ile, ödeme sistemlerinde sektör lideriyiz. Bu alanda da ürünümüzün özellikleri ve kalitesi dışında tercih edilmemizin en önemli sebebi yaygın bayi ve servis ağımız."