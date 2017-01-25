Yeni Ufuklar Size Cüce Gezegenden Mesaj Getirdi





Pluto'ya iniş yapmak nasıl olurdu? NASA, bu rüya gibi deneyimi bizlere yaşatmak için 'New Horizons' (Yeni Ufuklar) adlı uzay aracından çekilen görüntülerle hazırlanmış bir video yayınladı.



Bu 'cüce gezegen'e şimdiye kadar hiçbir insan yapımı makine iniş yapamasa da, çekilen fotoğraflara uygulanan renklendirme tekniğiyle bu inişe en yakın deneyimin sağlanması amaçlanıyor.



100'den fazla yüksek çözünürlükteki fotoğrafın montajıyla elde edilen bu videoyu oluşturmak için, insansız uzay aracı Yeni Ufuklar, bir buçuk senedir Pluto'nun yörüngesinde fotoğraf çekiyor.



Dünya ile arasında yaklaşık beş milyar kilometreyi bulan mesafesi nedeniyle, Yeni Ufuklar'dan gelen bilgi ve belgeleri almak 16 ay sürüyor.



Uzay aracının bundan sonraki durağı ise Pluto'nun 1.6 milyar kilometre ötesi.



Yeni Ufuklar ekibinden Amy Shira Teitel, gelecek planlarını şöyle açıklıyor:



"Görev hiçbir zaman sadece bir yeri keşfetmek olmadı. Aslında, bu görev Pluto-Charon sistemini keşfetmenin yanı sıra Kuiper Kuşağı Cisimleri hakkında da bilgi toplama amaçlı oldu."



Pluto'nun ana uydusu Charon ve çevresindeki küçük cisimler hakkında bilinmeyen birçok detayı açığa çıkaran Yeni Ufuklar, diğer bilinmeyenleri de bilinir hale getirmek için görev başında.



Teitel yeni hedeflerini açıklıyor:



"Yeni Ufuklar takımının planları doğrultusunda Hubble Uzay Teleskopu ile 2014'te keşfedilen 2014-MU69 hedef alınmış durumda. Bu hedef oldukça heyecan verici çünkü, biz Pluto da dahil olmak üzere Kuiper Kuşağı cisimlerinin, bununla aynı ana maddeden oluştuğunu düşünüyoruz."



Kuiper Kuşağı Neptün'ün yörüngesinin dışında buzlu cisimleri cüce gezegenler ve kuyruklu yıldızlardan oluşan dairesel bir bölgeye verilen ad.



2006'da 'resmen' gezegen unvanını kaybeden Pluto, bu kuşağın en büyük cismi konumunda. Pluto'nun da kuşakta bulunan birçok diğeri gibi yüzeyini dağlar ve buzlu volkanlar oluşturuyor.



Yeni Ufuklar'ın bir sonraki büyük görevi olan MU69 cismine uçuşu Ocak 2019'da yapması planlanıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yeni Ufuklar gezegenden getirdi Uzay araştırması cüce NASA mesaj Uzay keşifleri Uzay bilimi size Gepost: 25 januari 2017