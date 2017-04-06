Yeni Türkü-Tiyatro Tadında Konser
1.Karşıyaka Tiyatro Festivali kapsamında, "Yeni Türkü - Tiyatro Tadında Konser" ile 6 Nisan'da Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.
1.Karşıyaka Tiyatro Festivali kapsamında, "Yeni Türkü - Tiyatro Tadında Konser" ile 6 Nisan'da Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor...
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.
Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.
Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Yeni Türkü-Tiyatro Tadında Konser
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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