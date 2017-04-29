Yeni Türkü
Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 29 Nisan'da KadıköySahne'de seslendirecek.
Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 29 Nisan'da KadıköySahne'de seslendirecek.
"Şimdi ve Sonra... Yeni Türkü...
Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni albüm, 10 yeni Yeni Türkü şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı... Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.
Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KadıköySahne
Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E
Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Yeni Türkü
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır