Başarılı grup Yeni Türkü, 28 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...



Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…



Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni album, 10 yeni "Yeni Türkü" şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı… Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.



Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Yeni Türkü



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır