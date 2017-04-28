Yeni Türkü

Başarılı grup Yeni Türkü, 28 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...Şimdi ve Sonra... Yeni Türkü...Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni album, 10 yeni "Yeni Türkü" şarkısı içeriyor.

Yeni Türkü

Başarılı grup Yeni Türkü, 28 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...

Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…

Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni album, 10 yeni "Yeni Türkü" şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı… Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.

Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Ark Music & Gigs

Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Yeni Türkü

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Erkin Hadimoğlu, Yılmaz Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Derya Köroğlu, Cengiz Onural, Recep Tayyip, TTNET Müzik, Yeni Türkü