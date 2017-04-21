Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…



Uzun bir aradan sonra Yeni Türkü yeni şarkıları müzikseverlerle…



Şimdi ve Sonra… Yeni Türkü…



Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni album, 10 yeni "Yeni Türkü" şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı… Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.



Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuarı ile sahnede olacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Hayal Kahvesi Atakent



Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Yeni Türkü



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır