Yeni Türkü

Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 19 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizler için seslendirecek.

Yeni Türkü

Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 19 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizler için seslendirecek.

Yeni Türkü'nün 2012'de çıkardığı son albümü "Şimdi ve Sonra" çoğunluğu Derya Köroğlu bestesi olan 10 yeni şarkıdan oluşuyor. Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan Şimdi ve Sonra'nın çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı. 

Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Yeni Türkü

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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