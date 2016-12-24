Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 24 Aralık'ta KadıköySahne'de seslendirecek.



"Şimdi ve Sonra... Yeni Türkü...



Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan'ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan yeni albüm, 10 yeni Yeni Türkü şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı... Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.



Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak."