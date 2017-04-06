Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi' Konferansı

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, "Burada aslında devam etmekte olan şey, bir seçim, bir referandum süreci değil. Devam etmekte olan şey birinci dünya savaşıdır. Bu birinci dünya savaşı yanı başımızda devam ediyor. İdlib'de dün neler olduğunu gördünüz. Kimyasal silahlarla yavruları yaktılar, boğdular, öldürdüler. Allah belalarını versin." dedi.



Cihannüma Derneği, Ensar Vakfı ve Eğitim-Bir-Sen tarafından 100'üncü Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansına katılan Şen, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin darbeler yüzünden yerinde saydığını, yeni sistemle darbeler döneminin tamamen kapanacağını ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyüyeceğini söyledi.



Meselenin, zamanın hukukunu doğru okuma meselesi olduğunu ifade eden Şen, şöyle konuştu:



"Zamanın hukukunu doğru okumazsanız zaman sizi harcar. O yüzden güçlü liderlik, büyük Türkiye ideali, yüksek milli duygular şemsiyesi altında koşacağız. Yeni sistem bu demek. Eğer bunu yapmazsak, bizi yerler, üzerimize gelen dünya ile başka türlü baş edemeyiz. Burada önemli olan şey yeni Türkiye'dir. Güçlü ve büyük Türkiye olabilmek için içimizdeki sorunları bitirmemiz lazım. En büyük sorun, vesayet sorunudur. Vesayet sorununu ortadan kaldırmamız lazım. Çift başlıklı, çok başlıklı, birbirinin ayağına dolananları kaldırmamız lazım. Bunu ortadan kaldırdıktan sonra Allah'ın izniyle Birinci Dünya Savaşını kendi idealimizle ve kendi irademizle bitireceğiz."



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarına tepki gösteren Şen, "Burada aslında devam etmekte olan şey, bir seçim, bir referandum süreci değil. Devam etmekte olan şey birinci dünya savaşıdır. Bu birinci dünya savaşı yanı başımızda devam ediyor. İdlib'de dün neler olduğunu gördünüz. Kimyasal silahlarla yavruları yaktılar, boğdular, öldürdüler. Allah belalarını versin. Bakın bu devam etmekte olan Birinci Dünya Savaşıdır. Çünkü Birinci Dünya Savaşında çizilen sınırlar sebebiyle bu savaşlar oluyor." ifadesini kullandı.