Yeni transferleri kimler?



Mali krizden nasıl çıkıyor?

"Kulübümüz kimleri transfer etti? Başkanımızın oyuncularına güveni neden tam? Dengeleri korumak için neyden vazgeçti? Fikstür avantajı liderlik getirir mi? Mali krizle birlikte büyüyen ne?"

-Devre arası kampını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kampta 5-6 gün takım arkadaşlarımızla beraberdim. Maçları da izledim. İyi bir devre arası kampı geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımımız kaldığı yerden yoluna devam edecek. Hedefi haftalık belirliyoruz. Önümüzde Zonguldak Kömürspor maçı var. Hedefimiz bu maçı en iyi şekilde atlatıp hanemize bir 3 puan daha yazdırmak.

-Ligin ilk haftasında Zonguldak'tan iyi oyunla puansız döndünüz. Yarınki maçın nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

Futbol tamamen o gün iyi konsantre olan ve iyi hazırlananın üstün geldiği psikolojik bir savaş. İlk hafta onlara yenildik. Takımla çok fazla ilgilenemediğim bir dönemdi. Sezon başı ilk maçlar genelde çok zor olur. O psikolojik savaştan Zonguldak Kömürspor galip çıkmıştı. Hak etmediğimiz mağlubiyet almıştık. Şimdi içerde oynuyoruz. İç saha performansı en iyi olan takımlardan biriyiz. Takım arkadaşlarımız iyi hazırlandı. İyi mücadele eden takımımız var. Bundan memnunum. Hayalimi bu anlamda gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bu hafta da galibiyet tacını takmak istiyoruz.

-Liderlik ve play-off hattındaki rakipler birbiriyle oynuyor. Fikstür avantajınızı kullanıp liderliğe oturabilir misiniz?

İLK YARININ LİDERİYİZ

Kim ne derse desin bana göre ilk yarının lideri biziz. Tüm rakiplerimizin mücadele ve oyun anlayışını da 17 hafta boyunca gördük. Hem oyun, hem de mücadele anlamında ilk yarıyı üstün kapattığımızı düşünüyorum. Sezon başı ilk 6 haftada çok puan kaybettik. Hedefi olan bir takım bence bu kadar mağlup olmamalıydı. Ben fikstür avantajı olduğunu düşünmüyorum. İlk 6 haftada mağlubiyetler aldık. Ama sonraki zorlu periyottan da galip çıktık.

HİÇBİR ENDİŞEM YOK

Fikstür öyle görünse de herkes herkesi yenebiliyor. Biz iyi bir takımız, iyi bir ekibiz ve iyi insanlardan kurulu bir takımız. Ki bu her şeyden önemli. Geçen yıl 25. haftadan sonra yedek kulübesinde sevinmeye başladık. Bu sezon ise 10.haftadan beri yedek kulübesiyle beraber, hocalarımızla beraber, takım bir bütün olarak seviniyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Takım arkadaşlarıma da 'Benim olduğum yerde mücadele olmalı' diyorum. Sağolsunlar onlar da bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hiçbir korkum, hiçbir endişem yok.

-Diğer takımlar devre arasında transfer yaptı fakat siz yapmadınız/yapamadınız. Bu durum ligin kalan haftalarında takımınızı nasıl etkileyecektir?

YENİ TRANSFERLER KİMLER?

Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Devre arası transferlerinin kulüplere büyük katkı sağlaması nadirdir. Transfer yapamamayı büyük dezavantaj olarak görmüyorum. Baktığınızda birçok kulüp 6-7 tane transfer yapıyor. 6-7 oyuncusunu gönderiyor. Sil baştan yeni oyuncuyu konsantre et, takıma monte et. Bu da bir risk. Bizim için transfer yapmamak hedeften kopmak ya da güçten düşmek demek değildir. Mevcut oyuncularımız arasında kazanmamız gereken oyuncularımız vardı. Bu daha önemliydi. Yeni transferlerimizi onların içinden siz de göreceksiniz. Ben kampta onları gördüm.

DAHA ÜSTÜNÜ MÜ VAR?

İlk yarı biz Alp Ergin'den faydalanamamıştık. Uğur Işıkal'dan yeterince faydalanamamıştık. Bence bir Alp Ergin öbür takımlarda yok. Bir Uğur diğer takımlarda yok. Bizim kadromuz 20 kişi. Genç kardeşlerimizle 22-23 kişiyi tamamlıyoruz ve herkes ilk 11 oyuncusu. Kampta beni inanılmaz derecede mutlu ettiler. İnşallah beni yanılmazlar. Onlardan çok umutluyum. Sizler de göreceksiniz. Bizim takımımızdaki oyunculardan bir gömlek üstte oyuncu yok. Ya da eşdeğer oyuncuyu alıp takımın neresine monte edeceğim.

İSTEMİŞTİM AMA VAZGEÇTİM

Maddi anlamda transferi açamayabilirdik. Ayrıca ay sonuna kadar da transfer devam ediyor. Açmayacağımız ya da açamayacağımız anlamına da gelmiyor. Hocamızla da istişaresini yaptık. Ben bu liglerin çok maddiyata dayalı olmaması gerektiğine inanıyorum. Bir tane santrafor istedik. Ama Süper Lig ayarında para ödeyen kulüpler var. Talip olduktan sonra geri adım attım. Benim o paraları verme şansım yok. Kulüplerin içinde bulunduğu durum ve sonradan yaşadıkları sıkıntılar ortada. Anlık başarıya endeksleniyoruz. Kulüplerin sıkıntıları bu pahalı transferlerden kaynaklanıyor.

DENGELERİ KORUMALIYDIK

Baktığımızda bizim takıma uyacak, bütçe anlamında da dengeleri bozmayacak transfer gerekirdi. Dengeleri bozacak transfer istemiyorduk. Biz bu nedenle transferi kapattık. 2.Ligdeyiz. Bu kadar yüksek paraların verilmesi beni üzüyor. Bu nedenle transfer edeceğimiz arkadaşlardan vazgeçtik. VE sonuçta alt yapıdan 2 oyuncumuzu çıkardık. Yeter ki onlara inanılsın, güvenilsin. Belki 17 haftanın hepsinde oynatamayacağız ama görev alacakları zamanlar olacak. Körfez'den, İzmit'ten Türk futboluna kazandırmış olacağımız gençlerimizle gururlanmış olacağız.

BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN

Daha önce de belirtmiştim. Dayanma gücüyle alakalı. Biz bu işi yürütebilirsek 5 yılda takımın iskeletinin yüzde 50-60'ının İzmitliler'den oluşacağını göreceksiniz. Şuanda sağ ve sol bekimiz İzmitli. Geldiğimizde de İzmitli olup başka liglerde oynayan oyuncularımıza da teklif de bulunmuştuk. Ama bütçeler bizi uygun olmadığı için tercih edememiştik. Ne kadar çok kentin oyuncusuyla hareket ederseniz başarıyı yakalama şansınız da o kadar artar.

KRİZDEKİLER GENELDE DAĞILIR

Ama şunu da görüyorum; şuanki oyuncu arkadaşlarımızla 40 yıllık takımmışız gibi, buralı gibi benimsediler. Burayı seviyorlar, sahipleniyorlar. Bizim gibi kriz yaşayan takımlarda genelde dağılır. Ama bizde daha fazla kenetlenme oldu. Bu demek oluyor ki hem takımı sahiplendiler, hem de bu kenti sevdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz derecede duygulandırdılar. Emin olsunlar ki onlar da biliyorlar Erhan Yılmaz eninde sonunda maddi yükümlülüklerini yerine getirecek. Onları rahatlatacak.



