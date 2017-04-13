Yeni Teknik Direktör Belli Oldu
1461 Trabzon'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
1461 Trabzon, sezon sonuna kadar Teknik Direktör İlker Erdem ile anlaştığını duyurdu.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle önce Teknik Direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran 1461 Trabzon, ardından Turgut Kural ile yol ayrımına gelmişti.
Bordo-Mavi-Beyazlı kulüp, Turgut Kural'dan boşalan koltuğa İlker Erdem'i getirdiğini açıkladı.
1461 Trabzon'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1461 Trabzon, sezon sonuna kadar Teknik Direktör İlker Erdem ile anlaştığını duyurdu. Bu konuda fedakarlık yaparak teklifimizi kabul eden hocamıza yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Yeni Teknik Direktörümüz İlker Erdem imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada; "Burası bizim yuvamız. Bu kulüpten gelen teklif karşısında üzerimize düşen bizden beklenen katkıyı sağlamaktır. Bu düşünceler çerçevesinde bu imza her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu. Yeni Teknik Direktörümüz İlker Erdem'in yardımcılığını, Eyüp Saka, Hamit Cihan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul yapacaktır." haberts