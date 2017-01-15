Yeni Statta İlk Maç!

Gaziantepspor yeni stadına kavuşuyor.

Kırmızı Siyahlılar yapımı tamamlanan Gaziantep Arena'da ilk resmi maçına bugün çıkacak.

GaziantepsporSüper Lig'in 17. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek.

Bu karşılaşma Gaziantepspor'un, yeni stadında ilk maçıolarak tarihe geçecek.

Gaziantep Arena'da saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



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Maçlarını 42 yıldır Kamil Ocak Stadı'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçıyla yeni bir sayfa açacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadında ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Mücadele beIN Sports1'de yayınlanacak.