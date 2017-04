Sony Yeni Alfa 9 (Sony ?9)Fotoğraf Makinesini Duyurdu, Özellikleri ve Yeni Aksesuarları





Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) Fotoğraf Makinesi Özellikleri ve Aksesuarları Satışa Çıktı.



Sony'nin yeni ?9 Fotoğraf Makinesi Profesyoneller için satışa sunuldu. Full Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi Eşi Görülmemiş Hız, Çok Yönlülük ve Kullanılabilirlik Sağlıyor.



Sony merakla beklenen en yeni fotoğraf makinesi ?9'un (model ILCE-9) piyasaya çıkışını duyurdu.



Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) Modelinin Dikkat Çeken Özellikleri;



Dünyanın ilk full frame yığılı CMOS sensörü, 24.2 MP çözünürlük

241'e kadar RAW/ 362'ye kadar JPEG fotoğraf için, saniyede 20 kareye varan hızlarda Kararmasız Kesintisiz Çekim

1/32.000 saniyeye varan hızlarda sessiz, titreşimsiz çekim

Saniyede 60 AF/AE hesaplaması ile 693 noktalı odak katmanı algılamalı AF noktası

Dosya aktarımı için Ethernet yuvası, çift SD kart yuvası ve uzatılmış pil ömrünün de aralarında olduğu kapsamlı profesyonel özellikler

0 kademeli deklanşör hızı avantajı ile 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme









Sony'nin bugüne kadar ürettiği, teknolojik açıdan en gelişmiş ve yenilikçi fotoğraf makinesi olan Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) ?9, diğer hiçbir aynasız SLR fotoğraf makinesinin yanına yaklaşamadığı düzeyde üstün görüntüleme performansı sunuyor.



Yeni fotoğraf makinesi, saniyede 20 kareye kadar yüksek hızlı, kararmasız kesintisiz çekim, saniyede 60 AF/AE takip hesaplaması, 1/32.000 saniyeye varan maksimum deklanşör hızı ve modern bir dijital SLR fotoğraf makinesinde mümkün olmayan daha birçok etkileyici yeteneği fotoğrafçılara sunuyor.



20 Kat Daha Hızlı





Tüm bu özellikler, önceki Sony full frame aynasız fotoğraf makinelerine kıyasla veriyi 20 kata kadar daha yüksek hızda işlemeyi mümkün kılan, dünyada türünün ilk örneği 35mm full frame yığılı Exmor RS™ CMOS sensör sayesinde yapılabiliyor. Bu eşsiz sensör, yükseltilmiş yepyeni BIONZ X işleme motoru ve genel performansı en üst düzeye çıkaran ön uç LSI ile bir araya getiriliyor.



Sektör lideri hız ve yenilikçi sessiz çekim, 693 gibi inanılmaz sayıda katman algılamalı AF noktasına sahip bir odaklama sistemi ile birleştiriliyor. Karenin yaklaşık %93'ünü kapsayan odaklama sistemi sayesinde, en hızlı hareket eden nesneler dahi karenin her yerinde güvenilir şekilde yakalanıp takip edilebiliyor.



Yeni ?9'da bulunan titreşimsiz, tamamen elektronik, son derece sessiz deklanşör, hiçbir mekanik ayna veya deklanşör sesi çıkarmıyor. Deklanşör, sessiz çalışma gerektiren her türlü çekim durumu için son derece güçlü bir fotoğraf aracı olarak öne çıkıyor. Fotoğraf makinesi, W pillerin yaklaşık 2,2 katı kapasiteye sahip yeni Z pilin yanı sıra biri UHS-II kartları destekleyen çift SD medya kart yuvasıyla da maksimum kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlıyor. Makinede bir Ethernet yuvası (kablolu LAN terminali) de bulunuyor. Yeni ?9, geniş yeni ayar, kontrol ve kişiselleştirme seçenekleri yelpazesi ile çalışan profesyoneller için vazgeçilmez bir makine.



Hızda ve Doğru Odaklamada Yeni Standart





Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) ?9'un rekor kıran hızlara ulaşmasında, yeni 24.2 MP Exmor RS yığılı görüntü sensörü, yeni BIONZ X işlemci ve ön uç LSI'ın bileşimi kritik bir rol oynuyor.



Bu bileşenlerin muazzam işlem gücü, daha hızlı AF/AE hesaplamaya imkan verirken, EVF görüntü gecikmesini de azaltıyor. Aynı zamanda daha büyük kesintisiz çekim ara belleğinden de sorumlu olan işlemci ve ön uç LSI bulunuyor. Bu sayede fotoğrafçılar, kesintisiz AF/AE takibi ile 362'ye kadar JPEG veya 241'e kadar RAWv fotoğrafı saniyede 20 kareiv hızla çekebiliyor.



Fotoğraf makinesinin yenilikçi AF sistemi, deklanşör ve kare yakalama hızının dışında, saniyede 60 defaya kadarx AF/AE hesaplama yeteneği sayesinde karmaşık, değişken hareketleri hiç olmadığı kadar yüksek doğrulukla takip ediyor. Ayrıca, fotoğraf çekimi sırasında deklanşöre basıldığında, elektronik vizör sıfır kararma ile çalışarak kullanıcıya her zaman nesnelerin kusursuz ve canlı görüntüsünü veriyor. Elektronik vizörün tüm faydalarını en iyi optik vizörlerin dahi karşılayamayacağı bir yakınlık ve "anlık" avantajlar ile bir araya getiren bu özellik, yüksek hızlı 20 fpsiv kesintisiz çekim de dahil tüm fotoğraf modlarında yer alıyor.



Fotoğraf makinesi, çerçevenin yaklaşık %93'ünü kapsayan 693 odak düzlemi katman algılamalı AF noktası ile, normalde odaklanmanın zor olduğu sahnelerde dahi gelişmiş hassasiyet ve yanılmaz odağı güvence altına alıyor. Katman algılamalı AF'nin hızı ve mükemmel takip performansını kontrast AF'nin hassasiyeti ile bir araya getiren Hızlı Hibrit AF sistemi, ?7R II'ye kıyasla yaklaşık %25 daha hızlı performans sunarak hızlı hareket eden tüm nesneleri yakalıyor.



Kompakt Gövdede Profesyonel Yetenekler





Sony'nin yeni full frame fotoğraf makinesi, kendisine gerçek bir profesyonel çalışma tarzı ekleyen çeşitli gelişmiş yeteneklerle donatıldı.



?9'da, detayların gerçek yaşamı aratmayacak şekilde, mükemmel doğrulukla yeniden üretilmesi için, yaklaşık 3.686k noktalı tamamen yeni, yüksek çözünürlüklü, yüksek parlaklıktaki Quad-VGA OLED Tru-Finder vizör de bulunuyor. Sony'nin bugüne kadar bir ? fotoğraf makinesine yerleştirdiği en yüksek çözünürlüklü vizör olan yeni Tru-Finderın optik tasarımı, 0,78x büyütmeye ve kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir uçtan uca netlik düzeyine ulaşmasını sağlayan çift taraflı bir asferik elemanı da içeriyor. EVF, aynı zamanda, yansımaları büyük ölçüde önlemek için ZEISS® T* Kaplama'nın yanı sıra dış lensinde florin kaplamaya da sahip.



Tüm bunların bir araya gelmesi ile, ?7R II'nin XGA OLED Tru-Finder vizörüne kıyasla iki kat daha fazla parlak elde edilip, çekilen gerçek sahne ile neredeyse aynı parlaklık düzeyine sahip bir vizör görüntüsü yaratılarak en doğal çekim deneyimi yakalanıyor. Hatta Tru-finder'ın kare hızı, aksiyona en iyi şekilde ayak uydurabilmesi için, 60 fps veya 120 fpsxiii ayar seçenekleri ile kişiselleştirilebiliyor.



Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) ?9, 5.0 kademelik bir deklanşör hızı avantajı sağlayarak zorlu ışık koşullarında dahi yeni sensörün tam gücünün ortaya çıkarılabilmesine imkan veren yenilikçi 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle de donatıldı. Sadece deklanşöre kısmen basılarak, görüntü sabitlemenin etkisi vizör veya LCD ekran üzerinden takip edilebilirken, kadraj ve odak doğru şekilde kontrol ve sürekli takip edilebiliyor.



?9, aynı zamanda fotoğraf dosyalarının belirtilen FTP sunucusuna yüksek hızlarda rahatça aktarılmasına imkan veren bir Ethernet yuvası (kablolu LAN terminali) sunuyor. Bu, stüdyo fotoğrafçılığı, yüksek profilli haber ve spor etkinlikleri ve daha fazlası için ideal seçenek. Ayrıca, flaşların rahat şekilde senkronize edilebilmesi için, harici flaş üniteleri ve kabloların doğrudan takılabildiği bir senkronizasyon terminali de bulunuyor.



Hızlı Kullanım için Yeni Özellikler





Sony'nin yeni ?9 fotoğraf makinesi, çok çeşitli durumlarda daha hızlı, daha kolay odaklamayı destekleyen birçok yeni ve güncellenmiş odak fonksiyonuna da sahip. Fotoğraf makinesinin arkasındaki çok seçicili joystick ile; çekimi yapan kişi Alan, Esnek Nokta veya Geniş Esnek Nokta odak alanı modlarında çekim yapabiliyor.



Aynı zamanda odak, yukarı, aşağı, sol veya sağ gibi herhangi bir yönde çoklu seçiciye basılarak kare içinde kolaylıkla değiştirebiliyor. Yeni model, aynı zamanda arzulanan odak noktası veya süjenin kolaylıkla seçilebilmesi veya odaklamanın bunlara kaydırılabilmesi için arka LCD ekran üzerinde dokunuş ile odaklama özelliğine de sahip.



Sony E mount fotoğraf makinelerinde ilk defa; ?9'da ayrı sürücü modu ve odak modu kadranlarının yanı sıra, fotoğraf veya video çekimleri sırasında; otomatik odaklamayı doğrudan aktive etmek için basılabilen yeni bir "AF AÇIK" butonu da bulunuyor.



Diğer yeni yetenekler arasında, sıklıkla kullanılan odak alanlarının özel butona atanarak hafızaya alınıp sonradan uygulanabilmesine imkan veren "AF Alan Kaydı" da bulunuyor. Aynı zamanda, spesifik ayarlar (pozlama, deklanşör hızı, sürücü modu, vs) ihtiyaç duyulduğunda anında uygulanmak üzere özel bir butona atanabiliyor. Dikey veya yatay konumlandırma sırasında kullanılan en son odak noktasını ezberleyip otomatik olarak uygulayabilen fotoğraf makinesi, söz konusu konumlandırma tekrar kullanıldığında anında bu odak noktasına geri dönebiliyor.



Gelişmiş kişiselleştirme için, ihtiyaç duyulduğunda anında hatırlanmak üzere; 30'a kadar maddenin kişiselleştirilmiş bir menüde kaydedilmesine imkan veren bir "Benim Menüm" özelliği de bulunuyor.



İki Kat Pil Ömrü, İki Kat Bellek





Yenilikçi ?9 fotoğraf makinesi, önceki Sony full frame modellerin 2,2 katı kapasitesi ile çok daha uzun süre çekim performansı sağlayan; tamamen yeni bir Sony piline (model NP-FZ100) sahip.



Müşterilerden gelen kapsamlı geri bildirimler temelinde geliştirilen fotoğraf makinesi, biri UHS-II uyumlu olmak üzere, iki ayrı bellek kartı yuvası sunuyor. Veriler, eş zamanlı olarak her iki karta da kaydedilebileceği gibi; kullanıcı RAW / JPEG veya fotoğraf / videoları ayırmayı da seçebiliyor. Videolar, yedekleme ve daha etkin veri yönetimi için eş zamanlı olarak her iki karta da kaydedilebiliyor.



Yüksek Hassasiyet ve Geniş Dinamik Aralık





Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) ?9'da görüntü sensörünün eşsiz tasarımı, Sony cihaz teknolojisinin ulaştığı doruk noktasını temsil ediyor. 24.2 MP full frame yığılı CMOS sensörün arkadan aydınlatmalı olması; maksimum ışığı yakalamasına ve gerçek yaşamdan farksız, olağanüstü görüntü kalitesi yaratılmasına imkan veriyor. Aynı zamanda 50 – 204800'e kadar genişletilebilen; geniş 100-51200 ISO aralığına da sahip olan sensör, tüm ayarlarda minimum parazit ile optimum görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor.



Gelişmiş BIONZ X işlemci de, en yüksek kaliteli görüntünün gerektiği durumlarda ISO hassasiyetini sınırlama ihtiyacını azaltırken; yüksek hassasiyet aralığında parazitin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olarak görüntü kalitesinde büyük bir rol oynuyor.



Yeni Sony ?9 aynı zamanda sıkıştırılmamış 14-bit RAW'u da destekleyerek kullanıcıların sensörün geniş dinamik aralığından en yüksek verimi almasını sağlıyor.



4K Video Çekimi





Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) ?9, aynı zamanda, full frame görüntü sensörünün tam genişlikte video 4K (3840x2160p) video kaydı sunmasıyla oldukça becerikli bir video kamera görevi de görüyor. Bu formatta çekim yaparken, fotoğraf makinesi piksel gruplaması olmaksızın tam piksel okumadan yararlanarak topladığı 6K bilgiyi; olağanüstü detaya ve derinliğe sahip, yüksek kaliteli 4K görüntüler üretmek için yüksek hızda örneklendiriyor. Ayrıca, popüler 35mm boyutunda kayıt yapma imkanı da mevcut.



Tüm bunlara ek olarak, fotoğraf makinesinin 100 Mbps'e kadar saniyede 120 kare hızda Full HD kayıt yapabilmesi; görüntülerin gözden geçirilip sonunda AF takip ile Full HD çözünürlükteki 4x veya 5x yavaş çekim video dosyalarına dönüştürülebilmesine imkan veriyor.



Yeni Sony Alfa 9 (Sony ?9) Fotoğraf Makinesi Yeni Aksesuarları





Sony, yeni ?9'a eşlik etmek üzere piyasaya çeşitli yeni aksesuarlar da sürdü:



– NP-FZ100 Şarj Edilebilir Pil: NP-FW50 W-serisi pilin yaklaşık 2,2 katı kapasiteye sahip yüksek kapasiteli pil. Kalan şarj miktarının fotoğraf makinesinin LCD ekranı üzerinde; hem yüzde olarak hem de beş kademeli ikon olarak görüntülenebilmesine imkan veren InfoLITHIUM® teknolojisini destekliyor.



– VG-C3EM Dikey Fotoğraf Makinesi Kolu: ?9 ile aynı çalıştırma; kullanım ve tasarım özelliklerini sunuyor; pil ömrünü ikiye katlıyor ve pilin fotoğraf makinesi gövdesi üzerinden USB ile şarj edilmesine imkan veriyor.



– NPA-MQZ1K Çok Pilli Adaptör Kiti: Dört Z serisi piller için harici güç kaynağı ve hızlı şarj cihazı olarak çalışabilen; harici çok pilli adaptör kiti. Kit ile birlikte iki adet NP-FZ1000 şarj edilebilir pil de veriliyor.



– GP-X1EM Fotoğraf Makinesi Kolu Uzantısı: Fotoğraf makinesi kolu uzantısı, ?9 ile aynı görünüm, his ve tasarımı sunuyor. Fotoğraf makinesinin daha sağlam kavranmasını sağlıyor.



– FDA-EP18 Mercek Kapağı: Kilit mekanizmalı mercek kapağı.



– BC-QZ1 Pil Şarj Cihazı: Hızlı şarj eden pil şarj cihazı. Bir yeni Z serisi pili yaklaşık 2,5 saatte şarj ediyor.



– PCK-LG1 Ekran Koruyucu Cam Film: Parmak izlerinin oluşmasını önleyen kirlenmez kaplaması ile sert, kırılmaz cam ekran koruyucu. Dokunmatik ve eğilebilir LCD ekran ile uyumlu



http://www.teknotalk.com/yeni-sony-alfa-9-56897/