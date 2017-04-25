Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi
Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 26.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io