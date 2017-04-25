Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü



Başlangıç Saati : 26.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır