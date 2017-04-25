Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi

Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi

Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 26.04.2017 13: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Yeni Sınai Mülkiyet Yasası Kapsamında Entelektüel Varlık Oluşumu ve Ticarileştirme Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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