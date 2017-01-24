"Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu nelere dikkat etmemizi gerektiriyor?"

Türkiye'nin en köklü patent ve marka vekili şirketi Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yürürlüğe giren kanunun girişimcilere sağlayacağı faydaları ve dikkat edilmesi gereken durumları değerlendirdi.

Değerlendirmesine "Yeni kanunumuza içtenlikle hoş geldin diyor ve başta gazi meclisimizin Başkan ve Milletvekillerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Yeni adıyla Türkiye Marka ve Patent Kurumu Başkan ve tüm çalışanlarına yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu sürecin hızlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanlarımıza ülkemiz için gelişmeler sağlayacak bu kanundaki katkılarından dolayı meslektaşlarımız adına da teşekkür ediyoruz." sözleriyle başlayan Kemal Yamankaradeniz, yeni kanunun ticaret ve sanayi ile uğraşan girişimcilerimize sağlayacağı faydalar konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Güçlü bir sınai mülkiyet sistemi, hızlanan başvuru ve tescil süreçleri, yeterli uzman kadrosuna sahip etkin bir Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK), uluslararası entegrasyon, ilkeli çalışma sistemine dahil olan vekillik sistemi ve hızlı çalışan ihtisas mahkemeleri. Bu şartların yerine gelmesi için bu kanun gerekli zemini oluşturmakta ve Türk iş dünyasının yeniliklerini korumaya yönelik etkin bir hukuki düzenleme içermektedir."

Peki kanunun sınai mülkiyet alanımıza getireceği en önemli değişiklikler neler olacak ve bu değişiklikler bizim nasıl bir tavır almamızı gerektirecek?

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sorunun yanıtını maddeler halinde şöyle veriyor:

Markalar

Tescil süresini kısaltmak amacıyla bültendeki ilan süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. İnceleme ve işlem süreleri hızlanmaktadır. Etkin süreç yönetimi açısından hak sahipleri ile vekilleri arasında güçlü bir koordinasyon gerekecektir.

Markaya sahiplerinden, benzer marka başvurularına yapacakları itirazlarda markayı kullandıklarına dair belgeler sunması istenebilecektir. Ticari kullanımı gösteren belgelerin iyi bir arşiv yapısı ile hazır bulundurulmalıdır. Aksi taktirde itirazlar değerlendirilmeden reddedilecektir.

Daha çok sayıda markanın ticari hayatta yer alması için kullanımı zorlayan hükümler içeren bu kanun, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumunu şirketler ve kişiler arasında uzlaştırmayı yapan bir yapıya gelmesini sağlamıştır. Artık kazan-kazan anlayışı içerisinde daha uzlaşmacı stratejilere açık olmalıyız.

Uzun yıllardan beri grup şirketleri arasında veya anlaşmalı taraflarca aynı veya yakın benzer markanın kullanımı sorunlu bir alan olmaktan çıkmış, bu tür markaların kullanımına ve birbirine engel olmadan tesciline (veya devrine) olanak sağlanmıştır. Önceki hak sahibinden alınacak noter onaylı muvafakatname ile böyle markaların tesciline izin verilecektir.

Tescilli markaların hukuki ihtilaf durumunda iptalleri için mahkemeye gitmeden TPMK nezdinde yapılacak bir başvuruyla idari olarak iptal edilebilmesinin önü açılmıştır. Ancak sabırlı olunması gerekecek, bu uygulama 7 sene sonra başlayacak.

Tasarımlar

Tasarımlarla ilgili süreçlerde ciddi değişiklikler vardır. Tasarım tarifnamesi verme zorunluluğu kaldırılmış ve bültende ilan süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir. Tüm başvurular için yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine olanak sağlanmıştır. Etkin süreç yönetimi ve hak kaybı yaşanmaması için başvuru sahipleri ile vekilleri arasında güçlü bir koordinasyon gerekecektir.

Yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine olanak sağlanmıştır.

Hızlı modaya ilişkin bu kanunda çok önemli bir madde yer almaktadır. Bu konuda 3 yıllık tescilsiz koruma sistemi getirilmiştir. Hukuki ihtilaflara karşı hazırlıklı olması açısından ticari kullanıma ait delillerin iyi saklanması gerekecektir. Bu 3 yıldan sonra aynı tasarımın tescili mümkün değildir. Tescilli koruma için ilk ticari kullanımdan itibaren bir yıl içinde başvurusu yapmak gereklidir.

Üniversitelerinizin geliştirdiği tasarımların hak sahibi üniversite kurumlarına ait olacak. Bu tasarımdan elde edilecek gelirin en az yarısı üniversite öğretim üyesine verilecektir. Taraflar arası bildirimlere ve sözleşmelere dikkat. Her şey yazılı olarak kayıt altında olmalı.

Oto yan sanayicilerini yakından ilgilendiren bir başlık olarak eş değer parçaların kullanımı tasarım koruma kapsamından çıkartılması ile oto yan sanayi sektörünün geliştirilmesi ve tüketicilerin bu ürünlere daha çabuk erişmesinin önü açılmıştır. Eş değer parça kapsamı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

AB mevzuatıyla uyumlu olarak birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım korumasının kapsamı dışına çıkarılması ile oluşan hak kayıplarının önlenmesi sağlanmıştır. Başvuru öncesinde ürününün tasarım ile korunup korunamayacağından emin olunuz.

Patentler

Patentlerle ilgili büyük bir reform gerçekleşmiş, itiraz işlemleri belge sonrasına alındığı için 3 yıldan daha fazla süren süreçlerin yaklaşık 18 aya inmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla patentlerin tescili ve ticarileşmesi hızlanmış, ekonomiye kazanımları sağlanmıştır.

Tartışılan ve 7 sene koruma sağlayan incelemesiz patent sistemi tamamen kaldırılmıştır. Artık patent müracaatlarında araştırma raporları geldikten sonra incelemesi bir koruma talebi mümkün olmayacak.

Uzun yıllardan beri iş dünyasında güvensizlik ve tedirginlik oluşturan faydalı model müracaatları gerçek hak sahiplerini etkin koruyan bir yapıya kavuşturulmuştur. 10 yıl koruma sağlayan faydalı model belgesi için küçük buluşlar koruma altına alınırken bu buluşlar için faydalı model müracaatı ile beraber yenilik araştırması zorunluluğu getirilmiştir. Artık faydalı model müracaatlarında yeni olmayan buluşlar reddedilecektir.

Uluslararası uygulamalarda yaygın olarak kullanılan hak kayıplarına neden olan işlemlerdeki gecikmeler için, yeni ek süre uygulamasının başlatılmış olması şahıs ve KOBİ işletmeleri için ekonomik anlamda büyük kazanımlar ortaya çıkaracaktır. Burada kaçan ve patent hakkınızın kaybına yol açan süreleri ve bunların telafi şartlarını vekillerinizle birlikte yakından izlemelisiniz.

Üniversite mensupları bakımından, üniversitelerin patent müracaatları kurumları adına direk yapabileceğinden üniversitelerin patent müracaat adetlerini takip etmek kolaylaşacak ve üniversitelerimizin yenilik ve buluş kapasitelerini yönetebilme imkanı sağlayacaktır. Buluş hak sahipliği artık üniversitelerindir. Taraflar arası bildirimlere ve sözleşmelere dikkat. Her şey yazılı olarak kayıt altında olmalı.

Çalışanların buluşlarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması halinde elde edeceği haklar yönünden kanunda özel maddenin yer alması Ar-Ge merkezlerinde çalışan mühendislerin buluş yapmaya özendirilmesi bakımından önemli bir ayrıcalık getirmiştir. Elbette burada çalışanların hakları korunurken işverenlerinde sorumluluk sınırları çalışanın kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını işçi-işveren aralarında imzalanacak olan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince kurulmasını gerekli hale getirmiştir.

Buluş ve patent haklarının çalışan ve işveren nasıl yöneteceklerine dair hükümlerde içeren bu kanun patent sayılarının artmasında büyük katlı ortaya koyacaktır.

Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret tescili yöresel ürünlerin etkin korunması bakımından basitleştirilmiş, prosedürler azaltılmış, 6 ay ilan süresi 3 aya indirilmiştir. İlanla ilgili maliyetler 8-10 bin TL'yi bulurken bu ilan süreci Türk Patent bültenlerinde yapılarak neredeyse bedelsiz olması sağlanmıştır.

Coğrafi İşaretlerin logo olarak tescili ile beraber bu logoları kullananları denetim mercii denetlemesine olanak sağlanmıştır. Bütün bunları takip edecek Coğrafi İşaret Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 10 yıl içinde denetim merciinde düzenlenmesi gereken raporlar 2 yıla indirilmiştir.

