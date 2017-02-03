Yeni Shıne Lıte Türkiye'de!

SHINE LITE, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da yapılan başarılı lansmanının ardından, sofistike tasarım ile parmak izi sensörü ve eğlenceli fotoğraf uygulamaları gibi önemli teknik özellikleri bir araya getiren bir akıllı telefona ihtiyaç duyan tüketiciler için raflardaki yerini aldı.



Premium şık tasarım



Cam ve metali harmanlayan, günümüzün iç tasarım ve mimari trendlerinden ilham alınarak tasarlanan Alcatel akıllı telefon dayanıklı metal bir çerçeveyi 2.5D camla birleştiriyor. Telefonun zarif kıvrımları kolay bir tutuş sağlıyor. Tüm özelliklerini 7,45mm ince bir gövdede toplayan akıllı telefon bir yandan gözlere hitap ederken diğer yandan da kolayca cebe ya da çantaya sığabilecek boyutlara sahip.



Akıllı ve güvenli parmak izi etkileşimleri



SHINE LITE'ın önemli özelliklerinden biri, kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanıması. Kullanıcılar, cihaza entegre edilmiş tarayıcıya parmaklarını dokundurarak, en sevdikleri uygulama ve oyunların kilidini anında açabiliyorlar. Parmak izi özellikleri Safebox ile kullanıcının kişisel bilgilerini de koruyor. Bu ek güvenlik katmanı, hassas nitelikteki fotoğraflar, videolar ve belgelerin sanal bir kasada saklanmasını sağlıyor.



Özçekimler parlasın!



Alcatel SHINE LITE, arkasında bulunan 13MP, çift tonlu flaş lensi ile doğal aydınlatmalı ve çarpıcı görüntüler üretiyor. 5MP flaşlı ön kamera ise özçekimler için bire bir. Faceshow özelliği özçekimleri kısa sekanslarda bir araya getirerek ilginç videolar oluşturuyor. Splitcatcher işlevi ise kullanıcıların farklı parçalardan güzel fotoğraf kolajları oluşturmalarını sağlıyor. SHINE LITE ayrıca, Alcatel'e özgü Gesture Shot özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde kullanıcı "V" işaretini yaparak anında fotoğraf çekebiliyor.



Fiyat ve erişim



SHINE LITE, şu an 999 TL fiyatla satışta.