Yeni Sezonun İlk Transferi Yapıldı

Süper Lig'de bu sezonu beklentilerin altında geçiren Bursaspor, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.



Yeşil-Beyazlı ekip, Elazığspor'da iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki sağ bek Hakan Bilgiç'le önümüzdeki sezondan başlamak üzere anlaşma sağladı.



3 sezondur Elazığspor forması giyen Hakan Bilgiç bu sezon şu ana kadar 28 maçta sahaya çıkıp 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.



Kaynak: Fanatik