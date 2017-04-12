Yeni Sezonun İlk Transferi Yapıldı
Bursaspor, gelecek sezonun transfer hamlelerine şimdiden başladı. Yeşil-Beyazlılar, Elazığspor'da forma giyen Hakan Bilgiç'le anlaşma sağladı.
Süper Lig'de bu sezonu beklentilerin altında geçiren Bursaspor, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
Yeşil-Beyazlı ekip, Elazığspor'da iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki sağ bek Hakan Bilgiç'le önümüzdeki sezondan başlamak üzere anlaşma sağladı.
3 sezondur Elazığspor forması giyen Hakan Bilgiç bu sezon şu ana kadar 28 maçta sahaya çıkıp 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Fanatik