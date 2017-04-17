Yeni Sebze Hali Binası İçin Kura Çekimi

Bitlis'te Dere Üstü Projesi kapsamında yıkımı kesinleşen sebze hali esnafı, yapılacak yeni bina için kura çekti.



Bitlis Valiliğinde düzenlenen kura çekimine, Vali Ahmet Çınar, Vali Yardımcısı Kamil Güzel ve hal esnafı katıldı.



Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yerleri belirlenen esnafa, temsili olarak anahtarları teslim edildi.



Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin geleceği açısından önemli olan Dere Üstü Projesi'nin yazın hayata geçirileceğini söyledi.



Bölgedeki göçün durması ve geri dönüşlerin yaşanması için bir proje uygulayacaklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:



"Bitlis Deresi Projesi ile ilgili geçmişte birçok arkadaşımız, görevli ve yetkili, çaba sarf etmiş. Bununla ilgili olarak TOKİ dükkanları bitme aşamasına geldi. Teslim alma aşamasında. Dolayısıyla projenin uygulamasını bu yaz itibarıyla başlatacağız. Yeni hal binasında var olan iş yerlerine eski hal binasındaki arkadaşlarımızı aktarmak için bir program yaptık. Bugün kura çekimini yaptık. 25 esnaf kura çekti. Bu esnafımız eski binayı yıkana kadar kullanacak ve kira almayacağız. Böyle güzel bir anlaşma yaptık. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."



Şehrin geleceği açısından bunun çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Çınar, bu adım atılmadığı takdirde kentin giderek kan kaybeden, köhneleşen ve biten bir şehir durumuna geleceğini vurguladı.



Çınar, "Hem belediye başkan vekili hem de kentin valisi olarak arkadaşlarımızla çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sona yaklaştık. İnşallah birkaç yıl içinde bambaşka ve güzel bir Bitlis göreceğiz." dedi.