Yeni Sanayi Sitesi Projesi Esnafa Anlatıldı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında meslek odaları başkanları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte toplantı yaparak, proje ile ilgili kamuoyuna son gelişmeler hakkında önemli bilgi aktardı.



Belediye Meclis Salonunda düzenlenen ve sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıya Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak, Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Konuk ile belediye meclis üyeleri katıldı.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz 2014 Nisan ayından bugüne kadar, 3 yılımızı verdiğimiz Yeni Sanayi Projemiz ile ilgili tekrar huzurlarınızdayız. 3 yıl süre zarfında, sanayici esnafımız ile 3 defa Kültür Merkezinde bir araya geldik. Oda başkanlarımız ile 100'e yakın toplantı gerçekleştirdik. TOKİ ile kimi zaman haftada 3 defa toplantı düzenledik. ve 2016 Mayıs ayında Yeni Sanayi Projemiz ile ilgili fiyatları açıkladık. 23 Aralık 2016 tarihinde de talep toplama sürecini başlatmış olduk. 23 Aralıktan başlayıp 10 Şubata kadar devam edeceğimiz talep toplama sürecimizde bugün itibariyle sanayici esnaf kardeşlerimiz belediye zemin katındaki başvuru merkezimize, toplamı bin 951 adet dükkandan oluşan Sanayi Projemiz için, yaklaşık bin dükkan talebinde bulundular. Sanayici esnaf kardeşlerimiz öncelikli olduğu için, dışarıdan gelen yoğun talepleri sadece not alıyoruz, bankaya yönlendirmiyoruz, çünkü bu sayının tamamını sanayici esnafımızın dolduracağına inanıyoruz" dedi. - AKSARAY