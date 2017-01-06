Yeni Samsung Qled Tv'leri Oled Tv'leri Geçebilir!

Samsung QLED TV teknolojisi ile OLED'inde ötesine gidiyor!





Samsung QLED TV'leri OLED TV kalitesini geride bırakabilir!



Samsung Las Vegas'taki etkinlikte, Quantum Dot teknolojisinin bir sonraki evrimi olan ve en üst düzeydeki SUHD modellerinde popüler olan QLED teknolojisini tanıttı.



SUHD'ler kadar iyi, OLED TV'ler genellikle daha saf siyahları ve doğru renkleri verdikleri için daha üstün oldukları kabul edilmektedir. QLED, OLED'lerin saf siyahlarına pek yaklaşamazken OLED'e diğer taraftan yani 1500-2000 nits'lik parlaklık derecesi ile saldırır. Geliştirilmiş parlaklık gerçekçi HRD içerik için oldukça önemlidir.



Karşılaştırma yapmak gerekirse 2016'daki amiral gemisi TV'lerin bazıları 1000 nits'i geçti, OLED'ler ise yaklaşık 700 nits civarında.QLED, DCI-P3 renk biriminin tamamını gösterebilir, bu da süper doğru renklere izin verdiğini gösterir.



Samsung kullandığı yeni arka aydınlatma sistemi sayesinde ise herhangi bir açıdan renklerin bozulmama garantisini veriyor. Bu tüm TV'leri etkileyen bir şey ve OLED'in aksine renklerin bozulmamasını sağlıyor.



Pratik açıdan bakıldığında Samsung, TV'lerin ince ve hemen hemen her duvara monte edilebilecek kadar hafif olduklarını söylüyor; Samsung, fotoğraf çerçevesi tarzında bir TV yapmış ve oldukça zarif görünüyor.

Elbette bunlar Samsung'un iddiaları.



Samsung OLED TV'lerdeki fiyat etiketlerini geçmeden söz ettiği kaliteyi sağlamalı yoksa onun için ve tüketicilerin beklentileri için bir hayal kırıklığı olabilir.



Samsung'un QLED TV'leri şubat ayında satışa sunulmaya başlanacak.



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http://www.teknotalk.com/yeni-samsung-qled-tv-52409/