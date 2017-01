Kablosuz Hoparlör Scoop Tasarımı



Samsung bir birinden ilginç yeni mobil aksesuarları çıkardı.





Yeni Samsung Mobil Aksesuarları birbirinden renkli birbirinden fonksiyonel!



Samsung'un Türkiye'de piyasaya sunduğu mobil aksesuarlar, çarpıcı tasarımları ve kullanım kolaylıkları ile dikkat çekiyor.Yepyeni mobil aksesuarları ile mobil deneyiminize renk katabilirsiniz.



Kablosuz Hoparlör



Samsung Electronics, beş yeni aksesuarını Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı. Aksesuarlar arasında her biri tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör, kulaklık ve taşınabilir şarj cihazları yer alıyor. Şıklık, rahatlık ve performans özellikleriyle öne çıkan bu özel ürünler, kullanıcıların mobil deneyimini zenginleştiriyor.



Kulakiçi Kulaklık



Koleksiyonun dikkat çeken ürünleri arasında şişeye benzeyen tasarımıyla ön plana çıkan kablosuz hoparlör yer alıyor. Hoparlör, sesi her yöne iletme özelliği sayesinde mekanın her yerinde aynı kalitede müzik keyfinin yaşanmasına imkan tanıyor. Kablosuz şarjı ve harekete duyarlılık özellikleri sayesinde ise cihazı kontrol etmek çok rahat ve keyifli bir hale geliyor. Örneğin, hoparlörün dahili 16M renkli LED ışığının parlaklığını ayarlamak için, cihazı su döker gibi aşağı tutmak yeterli. Basit bir sallama hareketi ise ışığın rengini değiştiriyor. Lux Manager App* sayesinde ürün tamamen kişiselleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar hem içinde bulundukları duruma, hem de ruh hallerine uygun tonları seçebiliyorlar.



USB LED IŞIK



Su ısıtıcılarından ilham alınarak tasarlanan taşınabilir şarj cihazı ise mobil şarj işlemine iyi düşünülmüş bir çözüm getiriyor. 5,100 mAh ve 10,200 mAh güç üreten mavi ya da pembe renk seçenekleriyle sunulan taşınabilir şarj cihazı, kalan güç seviyesi hakkında bilgi veren bir LED uyarıcıya sahip. Mobil şarj cihazının destek kabloları, telefonu belirli bir açıda sabitleyerek keyifle video izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, cihaza LED ışığı takılarak bir el feneri gibi kullanılabiliyor**.



Kablosuz Hoparlör



Samsung'un, Türkiye'de piyasaya süreceği bir diğer aksesuar da kablosuz hoparlör. Hareket halindeyken de müzik dinlenmesi için tasarlanan bu zarif hoparlör, suya dayanıklılığı sayesinde sadece iç mekanlarda değil, dış mekanlarda da gönül rahatlığıyla çalıştırılabiliyor.



Kablosuz Şarj Standı



Samsung'un beşinci yeni aksesuarı ise dikdörtgen tasarımlı bir kulaklık. Düğümlenmeyen kabloya sahip olması nedeniyle, sesi dinleyicilere her zaman yüksek kalitede aktarıyor.



Taşınabilir Şarj Cihazı



Tüm bu aksesuarlar, SamsungWA web adresinden (https: //www.samsungwa.com.tr/) satın alınabilir.



*Samsung Lux Manager app (Google Play Store'dan indirilebilir). Samsung Lux Manager uygulaması, 4.2.2 veya daha yüksek Android işletim sistemine sahip Samsung mobil cihazlarıyla uyumludur. Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak, kısmi siyah bir ekran belirebilir ya da cihazınızdaki bazı işlevler kullanılamayabilir.



** LED ışığı ayrıca satılmaktadır.



