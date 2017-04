Yeni Samsung Galaxy Tabletler Türkiye'de Satışa Sunuldu, Fiyatlar?

Samsung'un mobil deneyimi üst seviyeye taşıyan yeni tabletleri Türkiye'de





Yeni Samsung Galaxy Tabletler Türkiye'de Satışa Sunuldu.



Samsung Electronics, ileri bilgi işlem teknolojisini şık tasarımla buluşturan Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tabletlerinin Türkiye tanıtımını yaptı. Samsung, Galaxy Tab S3'ü oyun ve eğlence tutkunları için optimize ederek tablet deneyimini zenginleştirirken; Galaxy Book ile de iş hayatının karmaşık sorunlarına pratik çözümler sağlayan güçlü bir cihazı tüketicilerle buluşturdu.



Galaxy Tab S3, 9,7 inçlik Super AMOLED ekran özelliği ile; Galaxy Book ise 10,6 inç TFT LCD ve 12 inç Super AMOLED versiyonlarıyla satışa çıkıyor.



Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte; ödüllü pop-art sanatçısı Sedef Gali de özel performansıyla tabletlerin performanslarını sergiledi.



S Pen: Gerçek bir kalem kadar kolay kullanım





9 mm kalınlığa sahip geliştirilmiş S Pen, gerçek bir kalem gibi kullanılıyor. Basınca duyarlı 0,7 mm'lik uca sahip olması sayesinde doğal bir yazı deneyimi sunuyor. S Pen, hızlı not almak için Screen Off Memo; kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor. Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book; gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle 10 bit renge sahip HDR (yüksek dinamik aralık) video içeriği destekliyor.*



Önemli mesajların kaçırılmasını engellemek için ileti bildirimlerini senkronize eden Samsung Flow; güvenli bir giriş için oturum açarken Galaxy Tab S3'de parmak izi ile kimlik doğruluyor. Bu özellik aynı zamanda kesintisiz bir çalışma sağlıyor; ayrıca dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.



Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung'un otomatik odaklama özellikli 13 megapiksel ana kamera; ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 mega piksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletlerin aynı zamanda genişletilebilir depolama ve hızlı şarj özellikleri gücün daha verimli kullanılmasını sağlıyor.



Yeni Samsung Galaxy Tabletler, Özellikleri ve Satış Fiyatları!

Galaxy Tab S3: Her yönüyle eğlence





Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen "Samsung Tab S3 ve Galaxy Book, mobil deneyimin çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Oyun ve eğlence tutkunlarına özel olarak optimize edilen Samsung Tab S3; ekran ve ses kalitesiyle sinema benzeri bir seyir zevki ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor" dedi. Galaxy Tab S3 zengin arayüzü, daha hızlı şarj özelliği ve uzun pil ömrü ile eğlence tutkunlarına ideal çözümleri sunuyor.



Galaxy Book: Bilgisayarın geleceği





Samsung Galaxy Book'un niteliklerinden de söz eden Yeğen, sözlerini şöyle tamamladı:



"Galaxy Book'un 10,6 inç ve 12 inç modelleri bulunuyor. Güçlü bilgi işlem kapasitesi arayan ve mobil çalışan profesyonellere hitap eden cihaz, tasarımı sayesinde bir tabletten dizüstü bilgisayara kolayca dönüşebiliyor. Hafif olduğu için kolaylıkla taşınabilen cihaz Windows 10 işletim sistemi sayesinde kişisel bilgisayar işlevi görebiliyor."



Galaxy Book, bireysel müşterilere özel kampanyasıyla HDMI; USB A ve USB C tipi çıkış içeren 199 TL değerinde; Targus 3'ü1 arada USB C Tipi çevirici adaptör hediyeli olarak satışa sunulacak.



Yeni Samsung Galaxy Tabletler 'in Satış Fiyatları





Galaxy Tab S3'ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı; Galaxy Tab S3 LTE için 2.999 TL ve Galaxy Tab S3 Wi-Fi için 2.499 TL.



Galaxy Book'un tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise; Galaxy Book 12" için 4.499 TL, Galaxy Book 10.6 LTE için 2.999 TL ve Galaxy Book 10.6 Wifi: 2.499 TL.



http://www.teknotalk.com/yeni-samsung-galaxy-tabletler-56846/