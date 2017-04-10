Yeni Şafak'tan Dijital Seçim Kütüphanesi

Yeni Şafak gazetesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması öncesi Türkiye'deki tüm seçimlerin detaylarını içeren seçim kütüphanesi oluşturdu.



Çok partili sisteme geçilen tarihten bugüne genel seçimler ve referandum ların sonuçlarının hem analiz hem de verilerle yer aldığı "Yeni Şafak Seçim Kütüphanesi"nde, 16 Nisan halk oylaması süreci de tüm detaylarıyla ele alınıyor.



Seçim kütüphanesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili oylamaya sunulacak olan 18 madde, değiştirilen maddelerle karşılaştırılıyor ve çeşitli uzman görüşlerinin yer aldığı videolarla okuyucuya sunuluyor.



Türkiye'nin siyasi tarihinin ve öne çıkan bütün olaylarının yer aldığı seçim kütüphanesinde, sandık sonuçları dönemsel olarak karşılaştırılarak, Türkiye haritası üzerinde detaylandırılıyor.



Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer alan dijital kütüphanede, ayrıca 1946'dan bugüne bütün genel seçimler ve referandum lar, dönemin gazeteleri, afişleri ve fotoğraflarıyla ayrı ayrı analiz ediliyor.