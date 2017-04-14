Yeni Rota Sivas Ve Kütahya

Sergi 18-21 Nisan tarihleri arasında eşzamanlı olarak Kütahya'da Kılıçarslan Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda olacak.

Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlikler ile çocukları destekleyen QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği ile hayata geçen proje çocukların matematiğin temel konularını eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenmesine yardımcı oluyor.

Harika Matematik Sergisi eşzamanlı olarak 18-21 Nisan tarihleri arasında Kütahya'da Kılıçarslan Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılacak. Sergi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 07-13 yaş arası çocuklar tarafından ücretsiz gezilebilecek.

Harika Matematik Tırı 2017 Turnesi'nde Hedef: 2 Tır ile 3 ayda 22 İl

Çocukların büyük ilgi gösterdiği Harika Matematik Sergisi'nin gezgin tırları gördüğü yoğun ilgi üzerine Türkiye'de daha fazla çocuğa ulaşabilmek için bu yıl ikiye çıkarıldı. Tırlar 20 Şubat tarihinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye turnesine çıktı. 20-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Sultanbeyli Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi'nde,27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İstanbul Esenler Belediyesi ve Manisa Yunus Emre Belediyesi'nde, 06-10 Mart tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabük'ün Safranbolu Belediyesi'nde, 13-17 Mart tarihleri arasında Aydın Kuşadası Ticaret Odası ve Çankırı Belediyesi'nde, 20-24 Mart tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Amasya Belediyesi'nde,27-31 Mart tarihleri arasında Tokat Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nde, 03-07 Nisan tarihleri arasında ise Kırşehir Belediyesi'nde çocuklarla buluşan Harika Matematik Sergisi turne çerçevesinde iki tır ile üç ay süresince belirlenen 22 ildeki tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Çocuklar eğlenerek büyüyor, kendilerini keşfediyor

Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği ve İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'na da uygun olan sergi, Özel Tırlarla yola çıkıyor ve her şehirde yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenen mekanlarda sergiler kurularak birer hafta boyunca çocukların ziyaretine açılıyor. Çocuklar, "Dans Eden Geometri", "Haydi Yuvarla", "Kule Yapalım", "Aynadaki Kim" ve "Dev Küp" modüllerinin bulunduğu, "Da Vinci Learning'nin Atölye" çalışmaları ve "DaVinci Learning Mobil Sinema"nın da olacağını sergiyi keyifle geziyor.