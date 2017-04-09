Yeni Rota Moritanya

Karadeniz'de hamsiden umduğunu bulamayan Trabzonlu balıkçılar rotayı Atlas Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Moritanya'ya çevirdi. Balık av sezonunun bitimine az bir süre kala Akçakale Limanı'nda demirli teknelerine uzun Moritanya yolculuğu için hazırlık yaptıklarını belirten Metin Akgün, bundan sonra kısmetlerini Atlas Okyanusu kıyılarında arayacaklarını söyledi. Karadeniz'de son yıllarda avcılığın giderek azaldığına dikkat çeken Akgün, yeni av sezonuna Moritanya'da başlayacaklarını belirtti. Akgün "Karadeniz artık bizler için tatmin edici bir av sunmuyor. Bazı teknelerin kazancı iyi bazıları için ise çok kötü. Denizde tekne bakımından aşırı bir yoğunluk var, avcı sayısı çok. Denizin kirliliği ve tekne çokluğu balığın azalmasına neden olduğunu düşünüyorum. Karadeniz'de 1-2 yıldır hamsi pek olmadı. Bu sezon hamsi hem az hem de kısa sürdü. Palamut avı ise iyi geçti" dedi.



Yaptıkları araştırmaya göre bir kuzeybatı Afrika ülkesi olan halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Moritanya'da yılın tamamında avcılığın serbest olduğunu öğrendiklerini kaydeden Akgün "Moritanya, Atlas Okyanusu kıyılarında. Oraya ilk kez gideceğiz ve yeni bir sezona başlayacağız. Anlaşmalar yaptık. Avlayacağımız balıkları genelde balık unu, balık yağı fabrikalarına vereceğiz. Orada sürekli avcılık var gidip dönme hesabı da yapmıyoruz. Teknelerimiz orada kalacak. Genellikle Marmara tarafından giden balıkçılarda var. Orada balığın bol olduğunu söylüyorlar. 1 Eylül'de Türkiye'de başlayacak olan av sezonu için de dönmeyi düşünmüyoruz. Sonuçta orası okyanus bizim buralara göre daha verimli. Karadeniz, gelecek sezonlar için pek umut verici gözükmüyor. Hamsi de olacak gibi gözükmüyor. Orada şu an Türkiye'den giden 15 kadar tekne var. Artık ağlarımızı Moritanya için hazırlıyoruz" diye konuştu.



(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)