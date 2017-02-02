Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette İl Genel Sekreteri Ziya Eser, Rektör Şengörür'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Şengörür, ziyaretinden ötürü İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser'e teşekkür etti. - KIRKLARELİ
Yeni Rektöre Hayırlı Olsun Ziyareti
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.